Leggiamo cosa succede nei corso della nuova settimana di “Beautiful”, la soap opera statunitense, in onda su Canale 5 da lunedì 19 a sabato 24 febbraio 2024. Mentre Ridge e Taylor si sono ricongiunti, tra la felicità dei loro figli, Brooke vive giornate di grande dolore: il suo amore per Ridge è troppo grande e non riesce a prendere in considerazione altre avance sentimentali.

Beautiful, le anticipazioni dal 19 al 24 febbraio 2024

Shauna, l'amica di lunga data di Quinn, si sforza di alleviare il dolore di Carter, emotivamente a pezzi per la fine della sua relazione con Quinn.

Nel frattempo, Katie emerge sempre più come una possibile fonte di conforto per Carter, offrendogli il suo sostegno mentre cerca di superare i suoi patimenti. Thomas e Steffy accolgono i loro genitori di ritorno da Aspen con gioia e felicità, rivivendo insieme i momenti speciali della loro riconciliazione tra Ridge e Taylor.

Hope si stringe a sua madre, Brooke, che è di nuovo stata delusa da Ridge: la Logan è confusa e ferita dall'atteggiamento di Ridge, e cerca disperatamente di capire il motivo del suo rancore.

Dal canto suo Ridge conferma a Brooke la sua decisione di lasciarla definitivamente per tornare da Taylor, mentre Bill, determinato a riconquistare Brooke, ignora i consigli di cautela di Liam e pianifica il suo prossimo passo. Nel frattempo, Katie e Carter si avvicinano sempre di più, condividendo sguardi complici e gesti di affetto che potrebbero portarli a un legame più profondo.

Taylor sorprende Ridge con una romantica sorpresa, riportandolo nella casa sulla spiaggia dove hanno condiviso momenti indimenticabili e annunciandogli di averla riacquistata per ricominciare la loro storia.

Con il sostegno di Hope, Deacon trova il coraggio di chiedere a Brooke di sposarlo, presentandole un anello di fidanzamento; la donna, però, rifiuta la proposta, confessando di essere ancora emotivamente legata a Ridge.

Bill si apre con Brooke, sperando di riconquistarla, ma riceve lo stesso rifiuto che ha subito Deacon. La Logan, con fermezza e determinazione, ribadisce il suo amore per il Forrester.

Dove vedere Beautiful (dal 19 al 24 febbraio)

I nuovi episodi di "Beautiful" vanno in onda da lunedì 19 a sabato 24 febbraio 2024, dalle 13.40 su Canale 5. Le puntatei della soap sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.

