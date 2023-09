Scopriamo le trame delle nuove puntate di “Beautiful”, in onda su Canale 5 da lunedì 2 a sabato 7 ottobre 2023. Finn vorrebbe tornare a casa e rivedere Steffy, ma Sheila si rifiuta categoricamente di aiutarlo. Nrl frattempo Li, dopo un'incidente, viene ritrovata e aiutata da Bill (che non la conosce).

Beautiful, le anticipazioni dal 2 al 7 ottobre 2023

Al suo risveglio Finn perde le staffe e urla alla madre, dicendole che vuole vedere Steffy; ma la risposta di Sheila è negativa. Il ragazzo, allora, prova a portare Mike dalla sua parte per poter fuggire. Nel frattempo Hope vuole assicurarsi che Deacon non sia in contatto con Sheila.

Sospettato di essere dalla parte di Sheila e di aver favorito la sua fuga dal carcere, Mike viene interrogato da Ridge, Brooke e Baker. Proprio adesso che Finn sta recuperando un po' di forze pretende, con maggior decisione, di sapere che fine abbia fatto Li. Sheila confessa A Finnche è stata proprio Li a salvarlo, ma aggiunge di averla vista morire in un incidente stradale.

Intanto Ridge comunica anche a Taylor e Thomas di aver incontrato Mike, aggiungendo che Baker è in procinto di farlo confessare. Rivediamo poi Bill, che nel corso di una cena manifesta il dispiacere di non esserci stato quando, la notte della sparatoria, Steffy e Finn avevano bisogno del suo aiuto. Poco dopo, in strada, Bill si ritrova a soccorrere una donna in stato confusionale, che si scoprirà essere Li.

Taylor viene contattata da una dottoressa che segue Steffy in una clinica psichiatrica. Taylor e Ridge sono molto colpiti di questa notizia: non si aspettavano che Steffy fosse entrata in tale struttura per elaborare il suo lutto. Sheila dice a Finn che Li è affondata nella baia: il giovane appare sempre più sconvolto. Molto provata, Li viene condotta da Bill - che non la conosce - in casa propria per aiutarla. Nel frattempo Mike comincia a ridurre il suo aiuto a Sheila.

Dove vedere Beautiful (dal 2 al 7 ottobre)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da lunedì 2 a sabato 7 ottobre 2023, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.