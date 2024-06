Nuova settimana in compagnia di “Beautiful”, la storica soap statunitense in onda su Canale 5 domenica 2 dalle 14, e da lunedì 3 a sabato 8 giugno 2024, a partire dalle 13.45. Il ricatto di Bill ha fatto risorgere un evento passato che sembrava ormai sepolto: Taylor, la diretta interessata, si trova a doversi giustificare con Katie.

Beautiful, le anticipazioni dal 2 all'8 giugno 2024

Katie si reca da Steffy per scoprire in che modo Bill la stia ricattando. A quel punto interviene Taylor dicendo che Bill ha avuto il potere di ricattare Finn e Steffy per impedire loro di testimoniare contro Sheila, perché anni prima lei stessa gli ha sparato senza pietà. Katie, sconvolta dalla confessione di Taylor, insiste per sapere il motivo di un'azione così spregevole. Nel mentre, Deacon, ora proprietario del ristorante “Il Giardino”, condivide con Hope e Brooke i suoi progetti per migliorare l'attività.

Sheila prima continua a manipolare Bill, cercando di minimizzare l'importanza delle relazioni che ha avuto con Brooke e Katie, poi si presenta da Taylor con una richiesta di pace e armonia; ma la dottoressa non ha intenzione di perdonarla per il caos che ha causato nella sua famiglia. Sheila prova allora a sfruttare i sensi di colpa di Taylor, affermando che, in fondo, sono simili perché entrambe hanno sparato a qualcuno.

Brooke, dopo una chiacchierata con Deacon, si reca da Taylor e la trova disperata a causa della visita di Sheila che l'ha profondamente sconvolta. Katie confida a Carter la sua ansia per i ricatti di Sheila, ma lui riesce a tranquillizzarla. Sheila, intanto, si introduce alla Forrester per avvertire Katie che ormai è lei la compagna di Bill e che tutti devono accettare questa realtà. A quel punto irrompe Carter, che la costringe ad andarsene. Steffy e Finn sono sempre preoccupati per Taylor (e furiosi con Bill).

Quest'ultima è in uno stato di profonda disperazione e ha perso fiducia in se stessa, ma fortunatamente la sua nuova amica Brooke è lì per supportarla e incoraggiarla. Katie, cha ha appreso da Taylor che è stata lei a sparare a Bill molto tempo fa, si confronta con Brooke e si dice sorpresa che la sorella le abbia nascosto questo segreto per tanto tempo.

Taylor dice a Steffy che sta meditando di voler confessare il suo crimine per mettere fine al ricatto di Bill. Katie non riesce ad accettare il fatto che Taylor abbia sparato a Bill. Sheila avverte Deacon che non permetterà a nessuno di interferire tra lei e Bill.

Taylor sente il peso delle sue azioni passate e delle conseguenze che hanno nel presente, dato che Bill usa questo segreto per garantire la libertà di Sheila.

Dove vedere Beautiful (dal 2 all'8 giugno)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda domenica 2 dalle 14.00, e da lunedì 3 a sabato 8 giugno 2024, dalle 13.45 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

