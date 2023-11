Scopriamo cosa accade nei nuovi episodi di “Beautiful”, la soap opera statunitense in onda su Canale 5 da lunedì 20 a sabato 25 novembre 2023. La trama segue in questi giorni due linee narrative: i punti di vista di Brooke e Taylor sulla volontà di Thomas di portare Douglas a vivere con lui; il rapporto tra Sheila e Deacon: in fuga dalla polizia, la donna chiede ospitalità.

Beautiful, le anticipazioni dal 20 al 25 novembre 2023

Hope e Thomas si ritrovano allo chalet per discutere del futuro di Douglas. I loro punti di vista sono radicalmente diversi e Hope teme seriamente che Thomas possa avere la meglio e portare il bambino a vivere con lui. Su altri fronti, Sheila continua a fare pressione su Deacon con l'intento di convincerlo a nasconderla e proteggerla. La donna gli offre una lauta ricompensa in denaro pur di tenerla lontana dalla polizia; soldi che potrebbero tornare utili a Deacon, in vista di un futuro con molti punti interrogativi.

La famiglia Forrester, intanto, si ritrova a casa di Eric per festeggiare Finn, tornato alla normalità dopo un lungo e difficilissimo periodo. In tale circostanza è impossibile non notare le assenze di Brooke e Liam, non invitati.

La Logan ha un confronto con Hope e manifesta tutte le sue preoccupazioni nel sentirsi attaccata e costantemente giudicata da Taylor e Steffy. Ma se Brooke insinua che dietro ai comportamenti delle due ci sia la volontà di mirare a Douglas per allontanare Ridge da lei, Hope prova a smorzare le preoccupazioni, per evitare una malaugurata lotta tra famiglie.

Dal canto suo Taylor sostiene che riportare Douglas a vivere con suo padre, restando così a stretto contatto con la sua famiglia d'origine, è la cosa migliore da fare. La festicciola in onore di Finn si rivela un momento piacevole, che unisce la famiglia Forrester come non capitava da tempo.

Sheila continua a soggiornare a casa di Deacon: a stretto contatto con lui, ha l'impressione di provare dei forti sentimenti nei suoi confronti, anche se l'uomo resta piuttosto dubbioso circa un rapporto nato sotto una cattiva stella.

Brooke è contrariata dai comportamenti della famiglia Forrester e suggerisce a Hope di non fidarsi di loro. Quando Hope decide di chiedere consiglio a Deacon sul da farsi, non sa che quest'ultimo si è assentato per lavoro: a casa c'è la sola Sheila.

Dove vedere Beautiful (dal 20 al 25)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da lunedì 20 a sabato 25 novembre 2023, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

