Scopriamo cosa accade nei nuovi episodi di “Beautiful”, la soap in onda su Canale 5 da domenica 21 a sabato 27 aprile 2024. Dopo gli ultimi avvenimenti, Brooke e Taylor formano una sorprendente alleanza contro Ridge, reo di tenere entrambe le donne in sospeso. Sempre più personaggi, intanto, capiscono che Sheila è viva e a piede libero.

Beautiful, le anticipazioni dal 21 al 27 aprile 2024

Ridge, sorpreso e confuso, si trova di fronte a una svolta inattesa quando sia Taylor che Brooke gli comunicano che non possono più tollerare le sue indecisioni e sofferenze. Decise a non essere più strumenti delle sue ambiguità (consapevoli o meno), entrambe prendono una decisione radicale. Nel frattempo, Hope e Steffy, non a conoscenza della situazione generale, si trovano coinvolte in un acceso litigio.

Hope e Steffy, speranzose che Ridge faccia la scelta giusta per loro madre, si trovano invece a dover affrontare una realtà sorprendente: a casa di Brooke, lei e Taylor festeggiano la fine delle loro tensioni e il ritrovato legame d'amicizia, mentre le figlie, pur preoccupate, si uniscono a loroe dopo l'iniziale incredulità di fronte alla nuova armonia tra le loro madri, accettano felici la situazione.

Bill, intanto, si prepara a incontrare Katie per tentare di riconquistarla, ma le cose non vanno come previsto, portando l'uomo ad affrontare una crisi emotiva. Finn e Steffy scoprono che Sheila è ancora viva, e mentre seguono le mosse della polizia, temono per la loro sicurezza. Brooke condivide con Katie la pace ritrovata dopo anni di conflitti con Taylor, mentre Katie si prepara ad affrontare un importante controllo medico.

Steffy informa Taylor e Carter della presenza di Sheila a Los Angeles. Intanto, l'atmosfera natalizia si diffonde a casa Forrester, portando gioia e speranza nonostante le preoccupazioni per il pericolo rappresentato da Sheila. Katie riceve una notizia positiva sui suoi esami medici, mentre Ridge si ritrova a dover affrontare un Natale insolito, circondato da familiari e ex mogli.

Dove vedere Beautiful (dal 21 al 27 aprile)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da domenica 21 a sabato 27 aprile 2024, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono inoltre visibili sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in diretta streaming che on demand.

