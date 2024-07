Beautiful, le anticipazioni dal 21 al 27 luglio 2024

Senza sapere della decisione della moglie di reintegrare Thomas nel progetto “Hope for the Future”, Liam racconta a Wyatt di essere contento di averla convinta a tenere Thomas lontano dalla loro vita. Durante un incontro faccia a faccia, Hope rivela a Liam che Thomas è stato nuovamente inserito nel team di lavoro. La notizia lascia Liam sbigottito: l'uomo prova a chiedere chiarimenti.

Liam non condivide la scelta di Hope di rimettere Thomas nel progetto “Hope for the Future” e si oppone con forza, ma, davanti alla sua risolutezza, alla fine si arrende alla sua decisione. Steffy e Taylor, intanto, parlano di Thomas.

Steffy e Taylor ribadiscono la loro fiducia nel cambiamento dettati da Thomas. Quest'ultimo, dal canto suo, promette a Douglas che non ripeterà mai più gli errori del passato. Steffy confida a Finn di sospettare che Hope possa essere attratta da Thomas.

Liam e Wyatt sono sconcertati dall’infatuazione del padre per Sheila. Bill continua a fare domande a Sheila riguardo al suo passato.Steffy è convinta che il contributo di Thomas alla linea di moda “Hope for the Future” sarà un grande successo.

Si scopre finalmente il segreto di Bill: sta cercando di incastrare Sheila, in collaborazione con Ridge, per farle confessare un omicidio di primo grado e condannarla alla prigione a vita. Preoccupata per l’atteggiamento di Bill, Sheila chiama Deacon.

Ridge e Bill continuano a portare avanti il loro piano per far confessare a Sheila un omicidio di primo grado, con l’obiettivo di farla condannare alla prigione a vita. Ma la stanchezza e la frustrazione iniziano a farsi sentire, soprattutto per Bill. Ridge cerca di convincere il suo vecchio nemico a non mollare per il bene di tutti.

Hope va a trovare Deacon al ristorante e ascolta parte di una strana telefonata, che viene interrotta bruscamente quando lui nota la sua presenza. Lei si insospettisce, ma Deacon cerca di sviare l’argomento chiedendole notizie sulla rinnovata collaborazione con Thomas. Bill e Ridge sono nella sala di controllo dell’FBI, mentre Sheila riceve una chiamata da Deacon che le chiede di raggiungerlo a casa sua.