Nei nuovi episodi di “Beautiful”, la storica soap opera statunitense in onda su Canale 5 da lunedì 22 a sabato 27 gennaio 2024, crescono ulteriormente i sospetti di Ridge e Thomas circa la segnalazione ai servizi sociali sull'incolumità del piccolo Douglas: l'artefice della telefonata è stata Brooke? Intanto Taylor medita di lasciare Los Angeles.

Beautiful, le anticipazioni dal 22 al 27 gennaio 2024

Dopo la visita degli ispettori del Servizio per la tutela dei minori, un perplesso Ridge chiede a Brooke se sia stata lei ad allertarli, denunciando possibili maltrattamenti ai danni del piccolo Douglas. La donna nega in modo netto, ma Thomas è molto sospetto e chiede a Ridge di indagare in modo approfondito.

In un dialogo a cuore aperto, Taylor confessa a Steffy di provare ancora dei forti sentimenti nei confronti di Ridge. Consapevole dei troppi ostacoli per il coronamento del suo amore, la dottoressa medita seriamente di lasciare Los Angeles. La figlia, per, la invita a non mollare la presa, facendo notare che il matrimonio di Ridge e Brooke è in crisi. La giovane le propone comunque di accompagnarla ad Aspen per visitare la casa messa in vendita da Bill.

Intenzionati a vederci chiaro nella vicenda inerente alla visita degli ispettori del Servizio, Ridge e Thomas incontrano un amico di vecchia data che lavora nei servizi sociali. L'uomo acconsente a fargli ascoltare la registrazione della telefonata al Servizio Tutela Minori e giunge in tal modo la conferma: Brooke ha allertato i servizi sociali con l'intento di allontanare Douglas da Thomas.

Il più scosso da quest notizia sembra essere proprio Ridge. In pieno dibattito sulla questione, Liam si trova a confrontarsi con Brooke, totalmente all'oscuro del fatto che sia proprio lei l'autrice della telefonata in questione. Nel frattempo, Steffy, nella speranza di preservare l'unità familiare, supplica sua madre di non abbandonare Ridge. Taylor e Steffy si apprestano poi a partire per Aspen.

Nonostante la situazione tesa, Ridge si mostra incline a concedere a sua moglie un'opportunità per esprimere le proprie giustificazioni. Nel frattempo, all'insaputa di Ridge, Brooke condivide con Hope gli ultimi sviluppi, informandola dell'accaduto. La Logan ribadisce la sua preoccupazione riguardo a Thomas, mettendo in guardia Hope per l'ennesima volta riguardo alle potenziali implicazioni negative che il comportamento di quest'ultimo potrebbe avere sulla loro vita e sulle dinamiche familiari.

Dove vedere Beautiful (dal 22 al 27 gennaio)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da lunedì 22 a sabato 27 gennaio 2024, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

