Scopriamo cosa accade nelle nuove puntate di “Beautiful”, la soap statunitense in onda su Canale 5 domenica 23 dalle 14.00, e da lunedì 24 a sabato 29 giugno 2024, dalle 13.45. Thomas si presenta improvvisamente a casa di Steffy per visitare Douglas: la sua irruzione genera non pochi problemi. Nel frattempo Brooke riceve un invito galante.

Beautiful, le anticipazioni dal 23 al 29 giugno 2024

Thomas fa un’irruzione inaspettata a casa di Steffy per vedere Douglas, credendo di non dover chiedere il permesso per farlo. Steffy interviene e lo ferma, sostenendo la sua posizione neutrale sulla custodia del bambino. Quando Thomas si infuria, Finn gli chiede di andarsene. Thomas minaccia Steffy e Finn, affermando che non gli impediranno di vedere suo figlio quando vuole e liberamente, senza dover chiedere autorizzazioni a nessuno. Ma lo spiacevole scontro familiare non tende a placarsi: Steffy e Finn restano saldi nella loro decisione di proteggere Douglas da ulteriori traumi e impongono a Thomas di chiedere sempre il loro permesso prima di vedere suo figlio.

Nel frattempo Brooke e Taylor si godono un pranzo insieme a “Il Giardino”, dove il giovane cameriere Hollis sembra fare delle avance a Brooke. La dottoressa crede che la Logan stia flirtando con Hollis, ma Brooke lo nega finché una mossa inaspettata del ragazzo sembra darle ragione.

Nel mentre continua la tensione tra Thomas e Steffy e vediamo, tal proposito, Hope, Liam e Brooke discutere della complicata situazione. Taylor cerca di fare da pacificatrice tra Thomas e Steffy, ma il giovane uomo si sente tradito dalla sorella, accusandola di volerlo allontanare da Douglas. In questo difficile momento, Paris cerca di essere di supporto a Thomas, mentre Hollis chiede a Deacon il permesso per corteggiare Brooke.

Tornando al ristorante “Il Giardino”, il giovane cameriere porta il pranzo a Brooke, ordinato appositamente da Taylor, e coglie l’occasione per invitarla a cena. Non senza la sorpresa di Hope e Taylor, Brooke accetta, inaspettatamente, l’invito di Hollis.

Dove vedere Beautiful (dal 23 al 29 giugno)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda domenica 23 dalle 14.00, e da lunedì 24 a sabato 29 giugno 2024, dalle 13.45 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.

