Scopriamo quali sono i passaggi più significativi delle nuove puntate di “Beautiful”, la soap statunitense in onda da domenica 24 a sabato 30 dicembre 2023 su Canale 5. Attenzione "Beautiful" va eccezionalmente in onda il giorno della Vigilia di Natale, domenica 24 dicembre, mentre si prende una pausa per i giorni di lunedì 24 e martedì 25. La messa in onda riprende poi regolarmente da mercoledì 30 dicembre.

Beautiful, le anticipazioni dal 24 al 30 dicembre 2023

Steffy e Thomas persistono nel mettere pressione su Ridge, cercando di convincerlo ad abbandonare Brooke e a riconciliarsi con Taylor. Il Forrester, dal canto suo, si ritrova nuovamente indeciso tra le due donne e si lascia trasportare dai ricordi dei momenti felici trascorsi con entrambe. Brooke, consapevole dell'incertezza di Ridge e dei tentativi di Steffy e Thomas, si confida con Hope, chiedendole di mantenere fiducia nel loro matrimonio.

Liam ha un confronto con Hope e, convinto che Thomas stia usando il figlio per manipolarla, la esorta a stare attenta. La giovane donna, preoccupata per il possibile scoppio di una tempesta tra Steffy, Thomas e il matrimonio di Brooke e Ridge, decide di affrontarli entrambi e li avverte che non resterà a guardare mentre diffamano sua madre, sottolineando che Ridge ama Brooke e che nulla scalfirà il loro amore.

Ridge, confuso, si rivolge a Taylor e le confessa il suo amore. La donna non può essere indifferente a tali parole, ma gli chiede se questo significhi che è pronto a iniziare un futuro insieme; aggiungendo che, secondo lei, Ridge non sarà mai felice con Brooke, sostenendo che è nella sua natura tradirlo ancora.

Steffy, conversando con Hope, insiste sul fatto che Ridge non potrà mai trovare la vera serenità con Brooke, ma solo con Taylor. Nel frattempo, Bill si reca da Brooke per discutere dei suoi problemi con Katie: lei offrendogli il suo aiuto, lo abbraccia amichevolmente proprio mentre Ridge fa ritorno a casa.

Dove vedere Beautiful (dal 24 al 30 dicembre)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da domenica 24 a sabato 30 dicembre 2023, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

