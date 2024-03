Leggiamo le trame delle nuove puntate di “Beautiful”, la storica soap opera statunitense in onda su Canale 5 da domenica 24 a sabato 30 marzo 2024. Ridge è in procinto di sposare Taylor, ma un imprevisto minaccia la quiete familiare: il piccolo Douglas viene a conoscenza di un segreto riguardante il padre, responsabile di aver manipolato la voce di Brooke nella telefonata al Servizio Tutela Minori.

Beautiful, le anticipazioni dal 24 al 30 marzo 2024

Ridge sorprende Taylor con una proposta di matrimonio: l'annuncio non può che portare gioia nel cuore dei loro figli. Nel frattempo, Brooke affronta Thomas riguardo a Douglas, mentre il ragazzo scopre il segreto oscuro di suo padre inerente alla manipolazione della voce di Brooke nell'allertare il Servizio Tutela Minori.

Quando Eric riceve la notizia del matrimonio di Ridge e Taylor, comincia a essere preoccupato per Brooke. Quest'ultima, insieme a Katie, viene avvertia da Donna: inutile dire che la Logan resta senza parole. Ridge chiede a suo figlio di essere il suo testimone, ma la felicità di Thomas è destinata a svanire. Douglas, scoprendo il comportamento scorretto di suo padre, si sente obbligato a rivelare a tutti la verità. Mentre Thomas cerca di convincerlo a tacere e a concentrarsi sulla gioia della famiglia, Brooke appare devastata per aver perso l'uomo che ama.

Le manovre di Thomas e Steffy sembrano avere successo e i preparativi per il matrimonio tra Taylor e Ridge sono in pieno svolgimento, ma Ridge si sente sotto pressione a causa dei dubbi sollevati da Eric riguardo alle sue motivazioni. Durante una cena di prova, il Forrester rivela alla famiglia la registrazione della presunta chiamata di Brooke al Servizio Tutela Minori. Steffy è furiosa e desidera confrontarsi con Brooke, mentre Taylor è sconvolta dal fatto che Ridge le abbia nascosto la verità.

Solo Douglas conosce la verità sull'inganno orchestrato da suo padre, e proprio per questo motivo, Thomas lo allontana dalla cerimonia. Brooke trova conforto e sostegno in Donna e Katie, esprimendo la sua confusione e dolore per essere stata lasciata da Ridge.

Mentre Ridge e Taylor si preparano per il loro matrimonio, i loro figli sono felici, ma Douglas lotta con il peso del suo segreto riguardante Brooke. Intanto, quando Bill si dichiara a Brooke, Carter ascolta di nascosto la loro conversazione. Prima della cerimonia di nozze, Douglas confessa a Steffy la verità sul comportamento di suo padre.

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da domenica 24 a sabato 30 marzo 2024, dalle 13.40 su Canale 5.

