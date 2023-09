Leggiamo quali sono i punti salienti delle nuove puntate di “Beautiful”, in onda su Canale 5 da lunedì 25 a sabato 30 settembre 2023. Sheila continua a monopolizzare l'attenzione di tutti: da una parte i personaggi dibattono sulla sua fuga dal carcere, dall'altra tiene sotto controllo un Finn che vorrebbe tanto ricongiungersi con Steffy.

Beautiful, le anticipazioni dal 25 al 30 settembre 2023

Risvegliatosi dal coma, ma ancora abbastanza debole, Finn desidera più di ogni altra cosa comunicare a Steffy che è ancora in vita, ma Sheila glielo impedisce con fermezza. Nel frattempo, proseguono le indagini sulla fuga di Sheila e emerge il nome di Mike Guthrie come persona coinvolta.

Mentre Finn cerca invano di ribellarsi alla sua madre biologica, si sviluppano storie di altri personaggi della soap: Charlie e Pam accolgono Donna con gioia nella famiglia Forrester, ma Quinn decide di affrontarla di petto. Wyatt chiede alla madre di agire con tatto evitare di compiere azioni di cui potrebbe pentirsi.

Il conflitto tra Donna e Quinn è molto aspro, ma l'arrivo di Carter mette temporaneamente da parte le loro ostilità. Deacon si reca nello studio di Taylor per esprimere tutta la sua delusione circa il rapporto, a quanto pare ancora vivo, tra Ridge e Brooke. La dottoressa non può che condividere le sue perplessità.

Ridge chiede a Hope se Deacon abbia davvero interrotto ogni rapporto con Sheila o meno. Bill, Liam e Wyatt cenano insieme al ristorante e tornano a discutere sui drammatico eventi avvenuti nella notte della sparatoria. Nel frattempo, Sheila mantiene Finn sotto sedazione per prevenire una sua possibile agitazione e fuga, mentre discute con Mike riguardo ai loro prossimi passi.

Dopo i dovuti ragionamenti, Brooke e Ridge informano Liam e Hope di aver convocato Baker per condividere i loro sospetti riguardo a Mike: l'equivoca guardia carceraria potrebbe aver contribuito all'evasione di Sheila

Dove vedere Beautiful (dal 25 al 30 settembre)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da lunedì 25 a sabato 30 settembre 2023, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili inoltre, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.