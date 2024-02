Scopriamo le trame della nuova settimana di “Beautiful”, la soap opera statunitense in onda su Canale 5 da lunedì 26 febbraio a sabato 2 marzo 2024. Dopo aver respinto Deacon, Brooke Riserva le stesse parole anche a Bill. Intanto Hoper confida a Paris di provare attrazione per Thomas; anche se quest'ultimo continua a mostrare comportamenti contraddittori.

Beautiful, le anticipazioni dal 26 febbraio al 2 marzo 2024

Bill decide di dichiarare il suo amore a Brooke. Nonostante l'avvertimento di suo figlio Liam di procedere con cautela, l'uomo ignora il consiglio e si apre con Brooke, sperando di riconquistarla. Le sue speranze, però, si infrangono quando la Logan ribadisce con fermezza che il suo cuore appartiene a Ridge, l'uomo che considera l'amore della sua vita. È un colpo duro per Bill, che si trova ad affrontare lo stesso rifiuto che Brooke ha riservato a Deacon.

Contemporaneamente, su altri fronti, Ridge e Taylor sognano un futuro insieme, ma le ombre del passato e le complicazioni amorose turbano la loro felicità. Ridge è tormentato dal fallimento del suo matrimonio con Brooke, incapace di dimenticare il legame intenso che li ha uniti nel corso degli anni.

Anche Hope e Paris sorprendono Thomas intento a cambiarsi gli abiti nel suo ufficio nell'ufficio e non possono fare a meno di notare la sua avvenenza fisica. Hope, in particolare, si trova ad affrontare una serie di scelte difficili riguardo alla sua fiducia in Thomas, un uomo che in passato ha dimostrato di essere ambiguo e ambizioso. Hope confessa a Paris di essere attratta da lui.

Quando Hope scopre un inquietante manichino con fattezze simili alle sue nell' ufficio di Thomas, emergono possibili ossessioni del designer nei suoi confronti. Nonostante le sue rassicurazioni, Thomas sembra nascondere segreti e desideri inconfessati, alimentando la preoccupazione di Brooke e il disagio di Liam.

Intanto Douglas si rifiuta di tornare a casa con Liam, manifestando un attaccamento crescente verso Eric e Thomas. Questo porta a un confronto complesso tra i membri della famiglia.

Sheila Carter, nel frattempo, prova a riavvicinarsi a Deacon, sconsolato dopo essere stato respinto da Brooke.

Dove vedere Beautiful (dal 26 febbraio al 2 marzo)

I nuovi episodi di "Beautiful" vanno in onda da lunedì 26 febbraio a sabato 2 marzo 2024, dalle 13.40 su Canale 5. Le puntate della soap sono inoltre visibili, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Stasera e domani in TV