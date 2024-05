Scopriamo cosa accade nelle nuove puntate di “Beautiful”, la soap opera statunitense in onda su Canale 5 domenica 26 maggio dalle 14, e da lunedì 27 maggio a sabato 1 giugno 2024, a partire dalle 13.45. Mentre Sheila confida a Deacon di vivere una felice relazione con Bill, Hope è in crisi: i suoi progetti professionali rischiano di naufragare e medita dunque di chiedere aiuto a Thomas.

Beautiful, le anticipazioni dal 26 maggio al 1 giugno 2024

Eric e Zende ricevono una critica severa sui nuovi modelli presentati nell'ultima sfilata. In seguito al deciso rifiuto di Bill di separarsi da Sheila, Brooke decide di andarsene, determinata a fare tutto il necessario affinché la pericolosa donna venga incarcerata.

Thomas, dopo aver letto la critica negativa sui modelli creati da Eric e Zende, confida a Paris di essere certo che presto riceverà una chiamata dalla Forrester che lo implorerà di tornare. Sheila fa visita a Deacon a "Il Giardino" e lo informa sulla sua relazione con Bill e del fatto che ora vive con lui. Deacon appare visibilmente triste e le domanda se ama davvero Bill o se lo sta solo usando.

Hope è sconvolta dalla recensione negativa sulla nuova collezione di "Hope for the Future" e inizia a chiedersi se non sia il caso di richiamare Thomas nella squadra. Quest'ultimo confida a Paris la sua speranza di rientrare alla Forrester e poi va a incontrare Steffy nel suo ufficio, proponendole il suo aiuto per salvare la linea e mostrandole alcuni bozzetti che ha creato per la collezione di Hope.

Paris suggerisce a Hope di considerare seriamente il ritorno di Thomas per salvare "Hope for the Future": inizialmente riluttante, lei inizia a riflettere sull'idea, convincendosi che l'unica soluzione per risollevare il suo progetto sia riaccogliere Thomas nella squadra; ma quando cerca di proporlo a Steffy, quest'ultima la dissuade.

Mentre Katie cerca di far capire a Bill i pericoli di avere una relazione con Sheila, Finn ribadisce a Sheila che non ci sarà mai alcuna riconciliazione tra loro e che farà tutto il possibile per farla tornare in prigione. Taylor continua a credere che l'unica soluzione per neutralizzare il pericolo rappresentato da Sheila sia che lei si costituisca alla polizia, confessando di aver sparato a Bill.

Dove vedere Beautiful (dal 26 maggio al 1 giugno)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda domenica 26 dalle 14.00, e da lunedì 27 maggio a sabato 1 giugno 2024, dalle 13.45 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

