Le nuove trame di “Beautiful”, in onda su Canale 5 da domenica 27 agosto a sabato 2 settembre, vertono su due linee narrative: la prima riguarda il confronto tra Sheila e Li accanto ad un Finn in coma; la seconda la decisione di Carter di sposare Paris, dopo il rifiuto ricevuto da Quinn.

Beautiful, le anticipazioni dal 27 agosto al 2 settembre 2023

Al capezzale di Finn si manifesta alta tensione tra Sheila e Li; deluso per il rifiuto ricevuto da Quinn, Carter chiede a Paris di sposarlo. Quinn e Bridget sono preoccupate per Eric: considerando anche i problemi che potrebbe avere al cuore, trascorrere tanto tempo al club – dicono – non gli starà facendo molto bene. Ridge e Taylor avvertono tutti i loro cari che Sheila è scappata dalla prigione; quando telefonano a Li, lei non risponde perché è proprio in compagnia di Sheila. Tra le due donne la tensione è alta: Sheila arriva anche ad aggredire Li, per poi chiederle scusa. Le due sembrano poi unirsi nel dolore e nella speranza che Finn possa risvegliarsi dal coma.

Hope ha un confronto con Eric e gli chiede delle sue intenzioni: la giovane gli fa notare che è arrivato per lui il tempo delle scelte: continuare a frequentare Donna e lasciare Quinn o interrompere la relazione segreta e tornare ad una quieta vita matrimoniale. Hope decide di rivelare a Liam tutta la tresca tenuta in piedi da Eric.

Quando riceve l’ennesimo rifiuto da parte di Quinn, Carter dona a Paris l’anello di fidanzamento, con l’intenzione di sposarla presto. Li e Sheila notano che Finn sta manifestando dei piccoli segni di miglioramento. Quando Li prova, con una scusa, ad allontanarsi per chiedere aiuto, Sheila la blocca e ha una reazione folle.

teme che Sheila possa raggiungere Brooke per vendicarsi. Paris accetta la proposta di matrimonio di Carter, ma quest’ultimo ha scelto di sposare la giovane soltanto per dimenticare Quinn. Grace è consapevole delle mosse dell’avvocato e frena l’entusiasmo della figlia; anche Quinn esprime i suoi dubbi ad Eric riguardo ai sentimenti di Carter per Paris.

Dove vedere Beautiful (dal 27 agosto al 2 settembre)

I nuovi episodi di "Beautiful" vanno in onda da domenica 27 agosto a sabato 2 settembre 2023, dalle 13.40 su Canale 5. Le puntate della soap sono inoltre visibili - in lives streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.