Cosa accade nelle nuove puntate di “Beautiful”? La soap opera statunitense in onda su Canale 5 da lunedì 27 novembre a sabato 2 dicembre seguono le vicende relative alla scelta di Thomas di avere l'esclusiva sulla custodia del piccolo Douglas. Torna in risalto la figura di Deacon, ancora osteggiato da Ridge.

Beautiful, le anticipazioni dal 27 novembre al 2 dicembre 2023

Ridge ribadisce per l'ennesima volta a Deacon di stare lontano dalla sua abitazione e dalla sua famiglia. Brooke e Liam dibattono sulla volontà di Thomas di volere, a tutti i costi, l'affidamento esclusivo del piccolo Douglas.

Giunta a casa del padre per discutere dei recenti avvenimenti, Hope si imbatte in una donna misteriosa che dice di essere Lina, la nuova compagna di Deacon. Quest'ultimo interviene e trova un modo per liquidare la figlia. Tornata a casa, Hope racconta questa esperienza a Ridge, Brooke e Liam, intenti a parlare proprio di Deacon.

Ridge è inamovibile e ripete con insistenza che Deacon è, al di là di tutto, una persona poco affidabile, dalla quale bisogna stare lontana; in più aggiunge che il rapporto tra l'uomo e Hope potrebbe rendere complicato il quieto vivere. Dal canto loro Brooke e Liam sostengono che la scelta di Hope di avere un dialogo con il padre non è contestabile, tanto più che Deacon, da ormai un bel po', sta avendo dei buoni comportamenti. Deacon capisce che Sheila rappresenta un pericolo e le chiede di andare vi; lei è però un osso duro e gli dice di stare tranquillo.

Mentre Douglas è in compagnia di Eric e Thomas, quest'ultimo riceve una telefonata da Hope che gli chiede di riportare il piccolo a casa perché ha bisogno di vederlo. Thomas la liquida in poche battute e Brooke, preoccupata, decide di incontrare Eric per chiedere spiegazioni. Bussa dunque alla porta, ma trova in casa soltanto Taylor.

L'incontro si trasforma nell'ennesima discussione, che finisce in un colorito scontro: le due si imbrattano a vicenda con la pittura per dipingere di Douglas. Giunto sul posto, Ridge le invita a darsi una regolata, per il bene di Douglas.

Liam e Bill discutono dell'assurdo comportamento di Thomas, mentre nell'ufficio di Steffy avviene a sorpresa un incontro tra Hope e Thomas. Riusciranno a trovare un punto d'incontro sulla questione inerente a Douglas?

Dove vedere Beautiful (dal 27 novembre al 2 dicembre)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da lunedì 27 novembre a sabato 2 dicembre 2023, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anchesulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in diretta streaming che on demand.

