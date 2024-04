Ricca settimana per la storica soap opera “Beautiful”, in onda su Canale 5 da domenica 28 aprile a sabato 4 maggio 2024. In primo piano le disavventure di Sheila: la donna bussa alla porta di Steffy e Finn. A sorpresa, irrompe Bill che sembra avere dei piani per salvare la donna dalle grinfie della polizia.

Beautiful, le anticipazioni dal 28 aprile al 4 maggio 2024

I dirigenti della Forrester si riuniscono per discutere del futuro di Thomas nell'azienda, mentre fuori diluvia. Durante la riunione, dalla quale è assente Steffy, tutti concordano sul suo allontanamento, nonostante Thomas arrivi tardi e cerchi di difendersi confessando un suo sbaglio. Nonostante la richiesta di una seconda chance, viene cacciato via Steffy, seppur d'accordo con la decisione presa riguardo a Thomas, rimane a casa con Finn per una serata romantica al lume di candela.; proprio mentre la serata si fa più intima, vengono interrotti dall'inaspettata comparsa di Sheila, che cerca di giustificare le sue azioni; proprio mentre Brooke e Taylor confrontano le loro opinioni riguardo alla discussa donna.

Katie e Carter trascorrono una serata romantica insieme, mentre Steffy e Finn cercano di trattenere Sheila per impedirle la fuga e consegnarla alla polizia ma, a sorpresa, arriva di Bill che, contro ogni pronostico, si rifiuta di collaborare con Steffy e Finn per immobilizzare Sheila, annunciando di volerle dare un'altra possibilità e rivelando di avere una relazione con lei. Ma non è tutto: Bill minaccia di denunciare Taylor se loro continueranno ad agire contro Sheila.

Mentre Katie ricorda parte del suo passato durante una romantica serata con Carter, Taylor e Brooke trovano una nuova complicità e felicità nel loro rapporto di amicizia. Bill, nel frattempo, sembra determinato a proteggere Sheila nonostante le sue azioni contro la sua famiglia.

Liam e Wyatt, preoccupati per Bill, investigano a casa del padre e scoprono un indizio che li porta a credere che Sheila lo abbia rapito: i due decidono dunque di chiamare la polizia. Tornato a casa con Sheila, Bill contatta Baker per farla arrestare.

Dove vedere Beautiful (dal 28 aprile al 4 maggio)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da domenica 28 aprile a sabato 4 maggio 2024, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

