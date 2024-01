Scopriamo quali sono i momenti salienti delle nuove puntate di “Beautiful”, la soap opera statunitense in onda su Canale 5 da lunedì 29 gennaio a sabato 3 febbraio 2024. Mentre Brooke attende Ridge a casa, l'uomo raggiunge Taylor e Steffy ad Aspen per una importante confessione.

Beautiful, le anticipazioni dal 29 gennaio al 3 febbraio 2024

Mentre Liam si mostra preoccupato per l'atteggiamento indulgente di Hope verso Thomas, Steffy e Taylor decidono di fare una breve pausa riflessiva ad Aspen, ospiti nella residenza di Bill.

Brooke, notando la preoccupazione di Liam riguardo all'avvicinamento tra Hope e Thomas, lo sprona a intervenire immediatamente per proteggere sua moglie. Nel frattempo, Taylor cerca di dimenticare Ridge per non indugiare e soffrire inutilmente, consapevole che, nonostante l'amore che prova per lui, prima o poi lui tornerà da Brooke.

In modo inaspettato, Ridge fa la sua comparsa ad Aspen: cosa avrà di così urgente da dire a Taylor? Ignara di tutto, Brooke lo aspetta a casa e discute con Liam riguardo a Hope e Thomas. Entrambi sono profondamente preoccupati, non fidandosi di Thomas e temendo che, per amore di Douglas, Hope possa cadere nuovamente nelle sue manipolazioni.

Ridge raggiunge Taylor ad Aspen e le esprime, un po' a sorpresa, tutto il suo amore, dichiarandosi pronto a tornare da lei per sempre. Nel frattempo, Hope e Thomas collaborano alla nuova collezione della linea "Hope for the Future," ottenendo risultati straordinari.

Eric, nel pianificare una fuga romantica con Donna verso una destinazione esotica, scopre che l'aereo di famiglia è stato preso da Ridge. Nel frattempo, Brooke, all'oscuro di tutto, riceve la visita inattesa di Bill.

Quest'ultimo, sempre in cerca di consigli per risolvere i suoi problemi con Katie, si rivolge dunque alla Logan. Ridge continua i suoi sforzi per convincere Taylor che ha finalmente capito di voler stare con lei per sempre. Desta molta curiosità la reazione della donna circa queste importanti parole.

Dove vedere Beautiful (dal 29 gennaio al 3 febbraio)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da lunedì 29 gennaio a sabato 3 febbraio 2024, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

