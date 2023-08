Scopriamo cosa succede nelle nuove puntate di “Beautiful”, in onda su Canale 5 da domenica 3 a sabato 9 settembre 2023. Due vicende si intersecano, pronte a cambiare i piani di molti personaggi: mente Carter e Paris - pur poco convinti - si apprestano a convolare a nozze, Quinn sorprende Eric a letto con Donna. Come andrà finire?

Beautiful, le anticipazioni dal 3 al 9 settembre 2023

Ridge incontra prima Zende e gli consiglia di conoscere e uscire con altre ragazze, ma lui non sembra così entusiasta di questa proposta; poi ha un dialogo con Carter, e gli manifesta le sue perplessità sull'amore tra l'avvocato e Paris; Ridge crede che Carter provi ancora qualcosa per Quinn. Il fidanzamento tra Carter e Paris rende perplessa Grace, ma anche Hope giudica decisamente eccessiva l'urgenza che sembra avere Paris per convolare a nozze.

Dopo averci girato attorno, Carter confessa a Ridge di essere innamorato di Quinn: il Forrester gli consiglia caldamente di non sposare Paris: quest'ultima sarebbe in un certo qual modo ingannata. Carter ha poco dopo un incontro con Quinn: i due non si nascondono e si dichiarano reciproco amore, consapevoli però che la loro storia non avrebbe futuro.

Con l'avvicinarsi del matrimonio tra Carter e Paris aumenta la preoccupazione di Ridge, che confessa tutto a Katie. Contemporaneamente Eric comunica a Donna che vuole vivere la sua storia d'amore senza nascondersi più e ha dunque deciso di confessare a Quinn tutta la verità. Zende accetta l'invito di Paris di partecipare al suo matrimonio.

Preoccupata per la salute di Eric, Quinn invita Bridget al Club per parlare della questione ma i campi da gioco sono chiusi per manutenzione e il dialogo salta. Carter sta per sposare Paris, nonostante lui stesso abbia molti dubbi. Mentre Paris si prepara per il grande giorno, irrompe Grace e prova a dissuaderla per un'ultima volta: le nozze sarebbero celebrate sotto una cattiva luce.

Un episodio sconvolge le vicende di alcuni personaggi: Quinn sorprende Eric a letto con Donna. L'uomo si scusa con lei, ma prova anche a spiegarle di quanto lei sia innamorata di Carter: le suggerisce, in qualche modo, di frenare le nozze tra Paris e Carter. La reazione di Quinn sarà tutta da decifrare.

Dove vedere Beautiful (dal 3 al 9 settembre)

I nuovi episodi di "Beautiful" vanno in onda da domenica 3 a sabato 9 settembre 2023, dalle 13.40 su Canale 5. Le puntate della soap sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.