Le nuove puntate di “Beautiful”, in onda su Canale 5 da domenica 31 dicembre 2023 a sabato 6 gennaio 2024, trovano nella disputa legata alla figura di Ridge - tanto la moglie Brooke che i figli e Taylor lo vorrebbero al loro fianco - il motivo conduttore che lega il 2023 e il 2024 della storica soap statunitense.

Beautiful, le anticipazioni dal 31 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024

I pensieri di Ridge sono tormentati, ma a monopolizzare la sua mente sono gli scambi avuti con Taylor, che ha messo l'uomo in guardia da Brook. L'uomo è al momento propenso a dare ascolto alla dottoressa e, di conseguenza, tornare al suo fianco. Alla Forrester Creations Steffy e Hope difendono a spada tratta le rispettive madri, ognuna asserendo che Ridge dovrebbe optare per le rispettive genitrici.

Il Forrester, dal canto suo, è tormentato dalle immagini di Brooke tra le braccia di Bill ed è adesso determinato ad affrontare i i due senza peli sulla lingua. Brooke sostiene con convinzione la propria tesi, dicendogli che si tratta solo ed esclusivamente di dare conforto e sostegno ad un amico. Thomas, intanto, confessa a Carter di voler trascorrere molto più tempo con Douglas; ma aggiunge con prontezza che non ha alcuna intenzione di allontanare il bambino da Hope, nè ha motivi di voler vedere soffrire la madre di suo figlio.

Taylor ha un faccia a faccia con Steffy e Thomas. Questi ultimi due forniscono il loro pieno appoggio alla madre, invocando a gran voce un riavvicinamento a Ridge: i "ragazzi" vogliono addirittura organizzare un incontro per chiamare a raccolta tutti i familiari. Contemporaneamente Brooke confessa a Hope di voler preparare una serata a sorpresa per Ridge. Hope non può che essere d'accordo, ma le dice che Steffy e Thomas stanno giocando sporco pur di riaccogliere il padre in famiglia.

Steffy organizza una cena a sorpresa per Taylor e Ridge, manifestando chiaramente l'intento di mostrare quanto bene stiano insieme. Nonostante l'apparente felicità, gli ex coniugi ribadiscono ai loro figli di non voler coinvolgere nessuno nelle questioni personali. Ignara dell'accaduto, Brooke persiste nel desiderio di trascorrere una serata romantica con Ridge. Liam giunge a casa della suocera e rivela a Hope dell'incontro tra sua madre e Bill.



Hope non è indifferente a questa confessione e la preoccupazione per sua madre cresce ulteriormente, temendo in un allontanamento permanente di Ridge. Brooke cerca di rassicurarla, ma nel cercare di rintracciarlo, rimane sconvolta quando Steffy risponde al telefono al posto suo. Steffy dichiara di non avere intenzione di passarle il padre e annunciando ufficialmente una guerra per separarla definitivamente da lui.

Dove vedere Beautiful (dal 31 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da domenica 31 dicembre 2023 a sabato 6 gennaio 2024, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

