La leggendaria soap opera “Beautiful” non va in vacanza nemmeno a Pasqua: in onda su Canale 5 da domenica 31 marzo a sabato 6 aprile 2024, le nuove puntate mettono Ridge, Taylor e tutti gli altri di fronte alla verità: le azioni di Thomas hanno danneggiato Brooke. Ma come si comporteranno Ridge e Taylor adesso che stanno per convolare a nozze?

Beautiful, le anticipazioni dal 31 marzo al 6 aprile 2024

Katie rifiuta le promesse d'amore di Bill, consapevole che l'ex marito continua a farle anche a Brooke. Carter, venuto a conoscenza delle proposte di Bill a entrambe le sorelle, decide di confrontarsi con lui, ribadendo che la felicità di Katie riguarda anche lui personalmente. Grazie alle parole di Douglas, Steffy si rende conto che Thomas ha escogitato un altro dei suoi loschi inganni ai danni di Brooke.

Cosa succederà adesso con il matrimonio di Ridge e Taylor? A casa di Eric, mentre tutti si preparano per il lieto evento, un'imprevista rivelazione potrebbe cambiare le carte in tavola: Steffy ha scoperto l'inganno di Thomas nei confronti di Brooke e confida tutto a Taylor, rivelando che è stato lui a organizzare la falsa chiamata ai servizi sociali su Douglas. Questo avviene mentre Ridge e gli invitati aspettano l'inizio della cerimonia nuziale.

L'inganno orchestrato da Thomas viene alla luce: ha manipolato la sua voce per farla sembrare quella di Brooke tramite l'app sul telefono di suo figlio. Taylor è devastata, ma mentre Steffy insiste affinché riveli la verità a Ridge prima del matrimonio, Thomas è contrario, convinto che ciò non abbia importanza perchè l'amore che Ridge prova per Taylor è troppo forte.

Taylor si trova in una difficile situazione, combattuta tra la sincerità e la paura di perdere la felicità appena raggiunta, mentre Brooke sembra ormai rassegnata al matrimonio imminente di Ridge con Taylor, cercando conforto nelle sorelle Katie e Donna e nel padre Stephen con la compagna Lucy, che la sostengono nel momento difficile.

Carter, impegnato a celebrare le nozze, viene interrotto da Steffy, che rivela la trappola orchestrata da Thomas contro Brooke. Ridge esige allora spiegazioni da Taylor, dato che lei sapeva già prima della cerimonia dell'inganno di Thomas e non gliel'ha detto. Alla fine di un intenso confronto, è Taylor che chiede a Ridge se intende ancora sposarla.

Mentre Brooke è a casa con le sorelle che cercano di consolarla, mentre Katie rivela di avere una relazione con Carter. Sheila, nonostante gli avvertimenti di Deacon, continua ad uscire di casa con nuovi travestimenti.

Dove vedere Beautiful (dal 31 marzo al 6 aprile)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da domenica 31 marzo a sabato 6 aprile 2024, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono inoltre visibili - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity,

