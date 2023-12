Leggiamo cosa succede nelle nuove puntate di “Beautiful”, la storica soap opera in onda su Canale 5 da lunedì 4 a sabato 9 dicembre 2023. Le due trame principali seguono Thomas e Hope, che dibattono sul futuro del piccolo Douglas, e Sheila, oggetto di discussione ed emozioni di suo figlio Finn.

Beautiful, le anticipazioni dal 4 al 9 dicembre 2023

Thomas e Hope hanno un lungo confronto dove l'uomo spiega le sue ragioni circa l'importanza di far crescere Douglas con lui; è anche l'occasione per riconoscere alcuni errori commessi in passato ma - aggiunge lui - Hope resterebbe la benvenuta in casa Forrester, in modo che possa accertarsi della salute del bambino. La donna accetta, ma molto più dubbioso sembra Liam, che manifesta tutte le sue perplessità a Brooke.

Sheila continua a essere, in gran segreto, ospite di Deacon ma gli imprevisti sono dietro l'angolo: quando l'uomo esce di casa per andare a lavoro dimentica il cellulare. Contro le indicazioni ricevute, la donna, truccata e con parrucca, si reca al Giardino per restituirlo al diretto interessato.

La "donna mascherata" non passa del tutto inosservata, soprattutto agli occhi di Finn. Quest'ultimo è contemporaneamente intento a chiacchierare con Bill sui sentimenti che nutre nei confronti di Sheila, ricordando che senza la donna che crede morta non sarebbe nato e non avrebbe conosciuto Steffy. Neanche a dirlo: Sheila ascolta tutto ed è rincuorata dalle parole del figlio. Brooke e Liam con concordano nell'essere diffidenti nei confronti di Thomas.

Quest'ultimo ha un ulteriore confronto con Hope e le dice che la cosa migliore da fare sarebbe quella di far crescere il piccolo Douglas con entrambi. Quando Steffy interroga Finn su ciò che prova nei confronti di Sheila, adesso che non c'è più. Lui le confessa che, pur essendo sua madre, farebbe fatica a perdonarla per tutto ciò che ha fatto.

Deacon critica Sheila per le sue azioni stravaganti nel tentativo di incontrare suo figlio, mettendo a repentaglio la libertà di entrambi. Douglas è ancora oggetto di rivalità tra Thomas e Hope, ma l'uomo sembra sempre più intento a favorire il volere della donna.

