Leggiamo le nuove trame di “Beautiful”, la storica soap opera in onda su Canale 5 da lunedì 4 a sabato 9 marzo 2024. Al centro del racconto le emozioni e i turbamenti di Hope, tentata da un equivoco Thomas: considerando anche i precedenti, Liam non può che essere preoccupato della situazione.

Beautiful, le anticipazioni dal 4 al 9 marzo 2024

Liam accompagna Douglas a fare visita a Hope nel suo ufficio e rimane sconcertato nel trovarla intenta a sfilare come modella per Thomas, una situazione che, naturalmente, gli provoca di gelosia. Katie confida alle sue sorelle un sussurro di possibilità riguardo a un potenziale nuovo uomo nella sua vita, senza tuttavia svelare l'identità del diretto interessato: Carter.

Steffy riceve la visita di Finn nel suo ufficio e nota con inquietudine che Thomas sta ricominciando a mostrare segni di ossessione nei confronti di Hope. Mentre la vigilia dell'anteprima della nuova collezione di Hope si avvicina, lei lavora freneticamente per completare gli ultimi dettagli dei modelli.

Thomas inizia a nutrire speranze un po' assurde riguardo a un possibile futuro insieme a Hope, mentre Liam si reca dalla moglie perplesso e preoccupato per la direzione che i suoi rapporti con Thomas stanno prendendo. Le ricorda, quindi, il dolore che hanno dovuto affrontare a causa sua. Il problema è che Hope sembra sempre più affascinata da Thomas.

In definitiva, Hope crede sinceramente che Thomas sia cambiato. Nel frattempo, Deacon torna a casa dal lavoro al ristorante solo per trovarsi faccia a faccia con Sheila, pronta a festeggiare Halloween con lui. Lauren Fenmore si incontra con Eric alla Forrester Creations per una riunione d'affari.

Durante l'incontro, Lauren ed Eric brindano al sollievo di sapere che Sheila non è più una minaccia, ricordando le molte malefatte che ha commesso nel corso degli anni e che hanno turbato le loro famiglie. Nessuno, tranne Deacon, è a conoscenza del fatto che Sheila è ancora viva e determinata a perseguire i suoi scopi di vendetta.

Alla Forrester Creations, tutto è pronto per l'anteprima della collezione "Hope for the Future". Steffy e Katie si occupano di intrattenere giornalisti e acquirenti, mentre Thomas e Zende danno gli ultimi ritocchi agli abiti e danno istruzioni alle modelle. In questo contesto, Carter inizia a mostrare un certo interesse nei confronti di Katie: cosa accadrà tra loro due?

Dove vedere Beautiful (dal 4 al 9 marzo)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da lunedì 4 a sabato 9 marzo 2024, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Stasera e domani in TV