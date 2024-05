Leggiamo le trame dei nuovi episodi di “Beautiful”, la soap opera in onda su Canale 5 da domenica 5 a sabato 11 maggio 2024, a partire dalle 13.40. A tenere banco sono l'arresto di Sheila e le reali intenzioni di Bill, ancora poco chiare, al quale chiedono spiegazioni Liam, Steffy e Wyatt. Continua la complicità tra Brooke e Taylor.

Beautiful, le anticipazioni dal 5 all'11 maggio 2024

Liam, Steffy e Wyatt pongono molte domande a Bill circa il suo coinvolgimento nell'arresto di Sheila. Un'azione apparentemente inspiegabile, che resta tale dato che l'uomo, almeno per il momento, continua a tacere e le sue motivazioni restano un mistero.

In un secondo momento, Steffy si reca da Bill per cercare conforto dopo che lui ha chiamato la polizia, causando il ritorno di Sheila in prigione: la giovane donna cerca rassicurazioni da Bill, temendo che possa denunciare sua madre per avergli sparato anni prima; ma l'uomo, visibilmente sotto l'influenza di Sheila, le propone un accordo molto particolare.

Bill assicura a Steffy che non lascerà che Taylor sia denunciata, a patto che lei e Finn non perseguano Sheila. Si reca dunque in prigione da Sheila per mostrare la sua soddisfazione nel vederla dietro le sbarre. La donna sorride a Bill, esprimendo fiducia nel suo imminente rilascio. Bill ha promesso di aiutarla, mentre Steffy cerca di convincerlo a desistere, ma sa che potrebbe rinunciare a testimoniare contro Sheila, dato che Bill minaccia di rivelare alla polizia che Taylor gli ha sparato anni prima.

Bill visita Sheila in prigione per discutere della sincerità dei suoi sentimenti, mentre Finn e Steffy discutono del ricatto di Bill; Taylor si unisce a loro, ignara dei piani di Bill. Successivamente, arriva Baker per ribadire l'importanza della loro testimonianza contro Sheila.

Taylor si reca poi da Brooke per festeggiare l'arresto di Sheila, all'oscuro delle manovre di Bill. Deacon visita Sheila in prigione, promettendole il suo sostegno. Mentre Steffy e Finn si preparano a testimoniare, Bill li avverte dei rischi che Taylor potrebbe correre.

Dove vedere Beautiful (dal 5 all'11 maggio)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da domenica 28 aprile a sabato 4 maggio 2024, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

