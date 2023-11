Scopriamo le trame della nuova settimana di “Beautiful”, la soap in onda su Canale 5 da lunedì 6 a sabato 11 novembre 2023. Thomas è determinato a prendere in affidamento esclusivo suo figlio Thomas: tra i Forrester e i Logan si tratta dell'ennesima battaglia. Intanto Deacon finisce a letto con una misteriosa donna: scoprirà una sorpresa inquietante.

Beautiful, le anticipazioni dal 6 all' 11 novembre 2023

Tra i Forrester e i Logan sono tornati i dissidi: Thomas ha deciso di chiedere l'affidamento di Douglas, causando a Hope tutte le ire del caso. Taylor e Steffy appoggiano pienamente Thomas, spingendolo a lottare per permettere di far crescere Douglas nella sua vera famiglia. Dal canto suo Thomas è molto determinato a riprendere la piena custodia del figlio e avere un ruolo centrale nella sua crescita. Brooke non concorda con questa soluzione, ma intenzionata a parlarne con Ridge, viene frenata dalla confessione del marito, che le dice di aver baciato Taylor durante la loro trasferta a Montecarlo.

Brooke è molto scossa per le parole di Ridge, ma fin dal principio si dice disposta a perdonarlo e a portare avanti la loro relazione: la Logan si esprime a questo punto in modo contrario alla volontà di Thomas di riprendere Douglas in piena custodia, e ne parla poco dopo con la figlia, Hope, dichiarandosi molto delusa dall'atteggiamento di Ridge: l'uomo si dice favorevole alla presa di posizione di Thomas. Chiara la preoccupazione di Brooke che questa vicenda possa influenzare negativamente il matrimonio tra lei e Ridge.

Su altri fronti, Deacon fa la conoscenza di una misteriosa donna, che lo invita ad un intrigante gioco di seduzione. Quella che sembra essere una reciproca e forte attrazione, porta i due a letto. Quando Deacon si sveglia, la mattina seguente, trova la donna accanto a sè, notando che le manca un dito del piede. La misteriosa donna si toglie la maschera e rivela la sua vera identità: si tratta di Sheila! A quel punto Deacon è terrorizzato perché sa bene che a causa di Sheila potrebbe finire in prigione. Quando prova a cacciarla via di casa, lei resiste e lo minaccia.

Dove vedere Beautiful (dal 6 all' 11 novembre)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da lunedì 6 a sabato 11 novembre 2023, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.