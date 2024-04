Scopriamo cosa accade nel corso della nuova settimana di “Beautiful”, la soap opera in onda su Canale 5 da domenica 7 a sabato 13 aprile 2024. Dopo aver scoperto i trucchi di Thomas per danneggiare Brooke, Ridge incontra la Logan e ne nasce un importante confronto. Finn riceve delle inquietanti prove: Sheila, sua madre biologica, potrebbe essere ancora viva.

Beautiful, le anticipazioni dal 7 al 13 aprile 2024

Durante la cerimonia di nozze dei suoi genitori, Steffy sconvolge gli invitati rivelando le malefatte di Thomas, creando un certo caos tra gli ospiti e turbando irrimediabilmente l'atmosfera festosa e i rapporti tra Taylor e Ridge. Deacon tiene Sheila reclusa a casa sua per evitare conseguenze legali che potrebbero coinvolgere entrambi.

Dopo essere stata consolata da Hope, Brooke ha un confronto con Ridge: l'uomo le rivela tutta la verità inerente alla telefonata ai servizi sociali e chiede scusa alla Logan per le accuse infondate. Preoccupato per il rischio che Sheila possa danneggiarlo, Deacon la costringe a rimanere confinata in casa e a riflettere su un possibile allontanamento da Los Angeles.

Steffy e Thomas si incolpano reciprocamente per l'interruzione del matrimonio dei loro genitori., mentre Taylor cerca di fare da mediatrice tra i due, ma rimane convinta che l'iniziativa di Thomas sia stata folle. Bill, sempre più solo e depresso, non riesce a essere scosso nemmeno dalle provocazioni di Deacon.

Steffy, sconvolta per le azioni di suo fratello, discute con lui e si rende conto che non si rende conto della gravità delle sue azioni. Dopo la scoperta delle malefatte di Thomas, Eric riporta Douglas a casa di Hope e Liam. Brooke e Taylor affrontano la situazione con amarezza ma senza ricadere nelle reciproche recriminazioni.

Deacon si rende conto che la situazione con Sheila non può più continuare così e che entrambi rischiano grosso. Brooke e Hope ringraziano Steffy per aver svelato la trappola di Thomas prima che Ridge risposasse Taylor. Nonostante sia sconvolta per le azioni di suo fratello, Steffy è però convinta che i genitori porteranno avanti il loro progetto di vita insieme.

Finn riceve una visita da Sanchez, che gli mostra reperti organici che potrebbero appartenere a Sheila. Convinto che la madre biologica sia ancora viva, il giovane uomo comunica la notizia a Steffy, che reagisce con orrore. Analizzando le tracce biologiche, Finn è convinto che Sheila abbia inscenato la propria morte e promette a Steffy di trovarla e farla arrestare.

Dove vedere Beautiful (dal 7 al 13 aprile)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da domenica 7 a sabato 13 aprile 2024, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono inoltre visibili, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity,

Stasera e domani in TV