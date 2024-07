Scopriamo cosa accade nei nuovi episodi di “Beautiful”, la storica soap opera statunitense in onda su Canale 5 da domenica 7 a sabato 13 luglio2 024, dalle 13.45. Tempi duri per la "Hope For The Future", a rischio fallimento. Intanto Sheila si riavvicina a Deacon.

Beautiful, le anticipazioni dal 7 al 13 luglio 2024

Hope è angosciata per la lontananza di Douglas, che ormai non vive più con lei e Liam: Steffy è preoccupata per il suo stato d'animo, soprattutto perché deve informarla che "Hope For The Future" sta subendo delle perdite significative e, per forza di cose, la linea d'abbigliamento dovrà essere sospesa.

Eric e Steffy organizzano una celebrazione per festeggiare i dieci anni di servizio di Carter presso l'azienda. Durante la festa, Steffy comunica a Hope che la linea "Hope For The Future" sarà sospesa a causa delle scarse vendite, attribuendo la situazione alla mancanza di un capo stilista talentuoso. Per questo motivo, Steffy ha invitato anche Thomas e Taylor. Finn è in corsa per la posizione di primario in ospedale, ma confessa a Li di temere che questo ruolo potrebbe allontanarlo ulteriormente dalla sua famiglia.

Liam visita Bill e, rimasti soli, tenta di convincerlo a lasciare Sheila, ma il padre sembra irremovibile nella sua decisione. Nel frattempo Sheila appare improvvisamente a casa di Deacon. Steffy chiede a Hope di permettere al fratello Thomas di tornare a lavorare con lei come condizione necessaria per evitare la chiusura della linea d'abbigliamento.

Steffy continua i suoi sforzi per persuadere Hope a reintegrare Thomas come capo stilista per salvare la linea "Hope For The Future", che rischia seriamente la chiusura; Hope rimane incerta su quale decisione prendere. Sheila visita Deacon e gli confida che vivere con Bill è insostenibile e la sta portando alla follia. I due si baciano appassionatamente. Bill dice a Liam che, se scoprisse che Sheila lo tradisce, gliela farebbe pagare molto cara.

Hope parla con Thomas, cercando di decidere se accettare di lavorare nuovamente con lui per salvare la sua linea: lui le assicura ancora una volta che non tradirà mai più la sua fiducia. Sheila realizza che tradire Bill potrebbe non solo portarla nuovamente in prigione, ma anche mettere in pericolo la sicurezza di entrambi. Taylor cerca di convincere Brooke che Thomas è pronto a tornare a lavorare con Hope e che non rappresenta più una minaccia.

Dove vedere Beautiful (dal 7 al 13 luglio)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da lunedì 1 a sabato 6 luglio 2024, dalle 13.45 su Canale 5. Gli episodi della soap sono inoltre visibili - in live streaming e on demand.- sulla piattaforma Mediaset Infinity.a

