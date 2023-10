Beautiful, le anticipazioni dal 9 al 14 ottobre 2023

Cosa succede nelle nuove puntate di “Beautiful”? In onda su Canale 5 da lunedì 9 a sabato 13 ottobre 2023, gli episodi ci mostrano una Li che comunica a Bill e Liam le strategie di Sheila. Ancora vivo, Finn si appresta a essere liberato, ma gli imprevisti non mancano.

Beautiful, le anticipazioni dal 9 al 13 ottobre 2023

Bill è al centro di un dialogo tra i suoi figli, Liam e Wyatt, che parlano di come il padre sia cambiato nel corso del tempo. Bill è nel frattempo impegnato ad aiutare Li, che non conosce. Dopo averla scovata, scossa e in cattive condizioni, l’uomo l’ha portata a casa e comincia a porle alcune domande.

Intanto Ridge e Taylor partono per raggiungere Steffy e i bambini, che nel frattempo soggiornano in Europa. Quando Deacon cerca di convincere Taylor che tra loro ci sia un forte sentimento, la dottoressa specifica che al momento vuole occuparsi esclusivamente di sua figlia, che sta attraversando un brutto periodo.

Sheila continua a tenere sotto scacco e prigionieri Finn, che dal canto suo vorrebbe tornare a casa dalla sua famiglia. Liam scopre che il padre ha soccorso Li. Quest’ultima comunica loro la sconvolgente notizia: Finn è ancora vivo. Nel frattempo vediamo Ridge e Taylor sull’aereo diretti a Montecarlo da Steffy.

Li racconta a Bill e Liam tutta la verità sulla storia di Finn, spiegando loro che si trova al momento prigioniero di una folle Sheila.

Bill e Liam si fiondano per salvare Finn e, giunti all’appartamento indicato da Li, con la giusta tattica immobilizzano Sheila. Finn riabbraccia Li, ma quest’ultima poco dopo viene stordita da Mike, che favorisce la fuga di Sheila.

Al momento Liam e Hope non possono aggiornare Ridge e Taylor (che sono in volo verso Montecarlo) sui recenti fatti. Finn e Bill si dirigono nel frattempo da Steffy, verso Montecarlo, con il jet privato della Spencer, anche se stranamente Steffy non risulta reperibile via telefono.

Dove vedere Beautiful (dal 9 al 13 ottobre)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da lunedì 9 a sabato 13 ottobre 2023, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono inoltre visibili sulla piattaforma Mediaset Infinity, , sia in live streaming che on demand.