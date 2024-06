Colpi di scena nella nuova settimana di “Beautiful”, la storica soap statunitense in onda su Canale 5 domenica 9 dalle 14, e da lunedì 10 a sabato 15 giugno 2024, a partire dalle 13.45. Taylor rischia di fare un gesto estremo a causa del recente e complicato periodo: Brooke le darà un aiuto. Douglas emette la decisione (a sorpresa) riguardante la sua custodia.

Beautiful, le anticipazioni dal 9 al 15 giugno 2024

Thomas cerca di persuadere Hope a restituirgli il ruolo di capo stilista di “Hope for the Future”, ma lei è irremovibile nel suo rifiuto. Steffy e Brooke sono molto preoccupate che Taylor possa decidere di costituirsi: di certo è in piena crisi. Intanto, Steffy, ansiosa per Taylor, chiede a Brooke di farle visita e di cercare di sostenerla; Taylor scrive una nota in cui dice che l’unico modo per proteggere i suoi cari è di farla finita.

La paura incombe: Taylor scrive un messaggio d’addio e poi prende delle pillole; quand Brooke arriva a casa di Taylor, trova il flacone e la donna addormentata sul letto. Per fortuna la Hayes si riprende e viene invitata da Brooke a trasferirsi a casa sua. Nel mentre Steffy confida a Finn le sue preoccupazioni.

Taylor, sebbene lusingata dall'invito di Brooke, chiede tempo per riflettere. Steffy esprime a Finn la sua preoccupazione per il fratello, il cui rapporto con Douglas è ormai compromesso.Deacon sorprende Sheila, presentandosi inaspettatamente alla villa di Bill. Brooke invita Taylor a trasferirsi da lei; Taylor, sebbene lusingata, chiede tempo per riflettere. Steffy esprime a Finn la sua preoccupazione per il rapporto compromesso tra il fratello e Douglas.

Thomas consegna a Hope e a Liam dei documenti con i quali propone di dare a Douglas la facoltà di scegliere davanti a un giudice se vivere con il padre o con loro. Douglas, consultato da Hope, esprime il desiderio di vivere con loro. Nell’ufficio del giudice, Thomas sollecita Steffy a testimoniare a suo favore per la custodia di Douglas. Hope e Thomas gli rivolgono un appello accorato, assicurandogli il loro profondo amore; ma Douglas ha in serbo una sorpresa imprevista.

Douglas ha espresso al giudice il desiderio di vivere con la zia Steffy, causando panico in Hope e sorpresa negativa in Liam e Thomas. Di fronte alle suppliche di Hope di evitare che Douglas si trasferisca da Steffy, lei stessa medita una mossa a sorpresa. Nel frattempo, all’oscuro di tutto, Finn e Li riflettono sulla migliore decisione da prendere per il benessere del piccolo Douglas.

Dove vedere Beautiful (dal 9 al 15 giugno)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda domenica 9 dalle 14.00, e da lunedì 10 a sabato 15 giugno 2024, dalle 13.45 su Canale 5. Gli episodi della soap sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

