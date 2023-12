Cosa succede nelle nuove puntate di “Beautiful”? In onda da lunedì 11 a sabato 16 dicembre 2023, la storica soap opera di Canale 5 è incentrata anche questa settimana sulla vicenda che coinvolge Thomas, Hope e il piccolo Douglas; e su Sheila, che vorrebbe riavvicinarsi a suo figlio Finn.

Beautiful, le anticipazioni dall'11 al 16 dicembre 2023

Hope comincia ad avere dubbi sulla questione che vede coinvolti anche Thomas e Douglas: e se quella di vivere insieme al padre fosse per il piccolo davvero la scelta giusta? Se tra Hope e Thomas il dialogo prosegue incessante, Brooke resta molto scettica e manifesta a Ridge tutte le sue perplessità, ribadendo che il piccolo dovrebbe continuare a vivere con Hope.

Ridge propone una soluzione: trasferirsi a casa di Eric per sorvegliare Thomas alle prese con il bambino; ma Brooke, temendo di distaccarsi nuovamente dal marito, boccia l'idea. Nel frattempo Sheila si traveste nuovamente e si reca all'abitazione di Steffy per vedere Finn finestra. Deacon la raggiunge e le chiede di allontanarsi per non essere scoperta. Steffy, impegnata a tenere unita la famiglia a casa di Eric, intercetta il solo Deacon, a sua volta costretto a inventare scuse per giustificare la sua presenza in zona.

Hope è angosciata a causa della prolungata assenza del figlio adottivo, ma esita a intraprendere un conflitto legale per ottenere la sua custodia. Liam e Brooke ritengono che le vicende di Douglas pesantemente siano influenzate da Taylor e Steffy, per ricomporre, con Ridge, la famiglia Forrester.

Nella dimora di Eric, si tiene una riunione familiare, ma la mancata invito di Liam e Brooke crea ulteriori malumori. E mentre Brooke, Katie e Donna discutono della complessa situazione, su altri fronti Paris sperimenta un abito creato da Zende.

Dove vedere Beautiful (dall'11 al 16 dicembre)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da lunedì 11 a sabato 16 dicembre 2023, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche (in diretta streaming e on demand) sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Stasera e domani in TV