Quali sono i principali avvenimenti delle nuove trame di “Beautiful”? La soap opera statunitense, in onda su Canale 5 da lunedì 11 a sabato 16 marzo 2024 approfondisce il triangolo sentimentale Thomas - Hope - Liam. Quest'ultimo, dopo aver dato buca alla sfilata in atelier, manifesta a Hope tutte le sue preoccupazioni.

Beautiful, le anticipazioni dall'11 al 16 marzo 2024

Hope cerca con insistenza di convincere Liam a partecipare alla sfilata imminente, ma dopo gli ultimi avvenimenti la sua gelosia nei confronti di Thomas lo spinge a declinare l'invito: mentre nell'atelier Forrester si avvicina il fatidico evento, l'agitazione si fa sempre più palpabile.

Thomas non vuole più nascondersi e fa capire a Hope che ambisce a costruire un rapporto più profondo con lei, alimentando le preoccupazioni di Liam, che si sente sempre più escluso dalla vita della sua amata. Intanto l'aspettativa è alle stelle tra i clienti dell'atelier, e il team della casa di moda è determinato a superare ogni aspettativa.

Mentre a casa di Eric, si tengono festeggiamenti per il trionfo dell'anteprima, con tutti che elogiano il lavoro di Hope e Thomas come una collaborazione straordinaria, Bill e Wyatt cercano di offrire a Liam i migliori consigli possibili, sperando di aiutarlo a proteggere il suo matrimonio.

Liam ha un confronto con Brooke, dove ha l'opportunità di rivelarle tutto il suo profondo disagio nel vedere Thomas pienamente calato nella loro realtà quotidiana: un'ansia, afferma l'uomo, che mina la serenità del suo matrimonio.

Thomas e Hope celebrano il successo con entusiasmo insieme a Douglas, ma sotto la superficie, vecchi sentimenti e incertezze rischiano di emergere. Bill continua a sottolineare a Brooke che potrebbe renderla felice se solo lei gli concedesse una possibilità.

L'uomo si impegna al massimo per confortare Brooke e per riconquistare il suo affetto, mentre Deacon e Sheila sono impegnati in una serata romantica clandestina a "Il Giardino", cercando di tenere viva la fiamma della passione.

Dove vedere Beautiful (dall'11 al 16 marzo)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da lunedì 11 a sabato 16 marzo 2024, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in diretta streaming che on demand.

