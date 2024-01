Scopriamo quali sono i risvolti più significativi delle nuove puntate di “Beautiful”, in onda su Canale 5 da lunedì 8 a sabato 13 gennaio 2024. Tra le varie vicende che stanno segnando la trama della storica soap, spiccano le mosse di Ridge, sempre più orientato a sposare la causa di Taylor e dei suoi figli, in collisione con Brooke.

Beautiful, le anticipazioni dall'8 al 13 gennaio 2024

Sheila è sempre più determinata a ricostruire una famiglia: l'idea è quella di riavvicinarsi al figlio, ma Deacon tenta di farla ragionare dato che la polizia non la lascerebbe a piede libero. Brooke decide di affrontare una conversazione con Taylor, mentre Hope si rivolge a Steffy, con l'intento di porre fine agli incessanti sforzi di quest'ultima e di Thomas nel sabotare il legame matrimoniale tra Brooke e Ridge. Tuttavia, il responso finale si rivela privo di soddisfazione.

Bill racconta a Liam e Wyatt i recenti avvenimenti con Ridge: quest'ultimo si èimbattuto in un abbraccio (davvero soltanto amichevole?) tra Brooke e Bill. Nel frattempo Steffy porta avanti il suo atteggiamento ostile nei confronti di Brooke: tra le due famiglie la guerra è ormai dichiarata.

Hope si confronta con Thomas riguardo al comportamento di sua sorella, mentre Brooke continua a rimproverare a Taylor gli eventi accaduti tra lei e suo marito a Montecarlo.

Ridge decide di fare una visita ai nipotini nella dimora di Steffy, e sia Taylor che sua figlia sottolineano costantemente quanto sia naturale che Ridge ritorni a casa da loro. In queste dinamiche, si avverte un'atmosfera carica di emozioni e cambiamenti imminenti. Nel frattempo un legame speciale sembra fiorire tra Li e Bill.

Ridge è sempre più orientato a sposare le cause di Steffy e di Taylor, pensando che il suo posto ideale sia accanto a quest'ultima, e non con Brooke. La Logan si dirige a casa dei Forrest per parlare faccia a faccia con Thomas: lo troverà in compagnia del piccolo Douglas.

Dove vedere Beautiful (dall'8 al 13 gennaio)

Le nuove puntate di "Beautiful" vanno in onda da lunedì 8 a sabato 13 gennaio 2024, dalle 13.40 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

