"Beautiful" va in vacanza in occasione del Natale: tutti i dettagli e quando torna

La soap opera statunitense "Beautiful" è tra le maggiori incarnazioni di persistenza nei nostri palinsesti televisivi, regolarmente in onda da decenni. Anche i colossi, ad ogni modo, devono arretrare al cospetto delle feste natalizie. Ma niente paura: la pausa della soap Regina è molto breve. Leggiamo nel dettaglio le strategie di Canale 5 sulla trasmissione dei nuovi episodi.

Beautiful: quando va in vacanza e quando torna

Superfluo ribadirlo: la longevità di "Beautiful" è davvero straordinaria, iniziata negli Stati Uniti nel lontano 1987 e approdata in Italia nel 1990, ha cavalcato una trama densa di avvenimenti, tra amori, matrimoni, divorzi, morti, colpi di scena e una quantità sterminata di personaggi ed attori.

Nella prima metà della stagione 2023-2024 "Beautiful" ha continuato la sua regolare programmazione su Canale 5, un appuntamento quotidiano fisso per molti spettatori che deve adesso, in occasione del Natale, tirare il fiato. Ma niente paura: si tratta di una pausa molto breve. Entriamo nel dettaglio della notizia.

Mediaset attua una manciata di rilevanti modifiche alla sua programmazione televisiva in vista delle giornate del 25 e 26 dicembre 2023, concentrando gran parte delle variazioni sulle amate soap opera trasmesse su Canale 5, a partire da "Terra amara" e, per l'appunto, "Beautiful". Le soap saranno in pausa nei due giorni di cui sopra con una strategia mirata a evitare che i fan perdano capitoli fondamentali durante le festività natalizie.

Ma, attenzione: durante la vigilia, Canale 5 offrirà un pomeriggio ricco di soap opera, che parte alle alle 14.00 proprio con "Beautiful" (e prosegue con "Terra amara" e uno speciale di "Verissimo" che ripercorrerà i momenti salienti delle interviste dell'anno). Questa programmazione potrebbe replicarsi anche il 31 dicembre.

La trasformazione del palinsesto di Canale 5 prevede per il 25 dicembre, una pausa, con trasmissioni di film natalizi nel primo pomeriggio, seguiti dalle repliche di "Caduta Libera" alle 18:45.

È fondamentale prestare attenzione alla puntata domenicale di "Beautiful"e ribadire che, escludendo il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, la soap opera turca continuerà a catturare il cuore dei suoi irriducibili fan con una sequenza inarrestabile di emozioni e colpi di scena.

