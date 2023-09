Belen rompe il silenzio (su Stefano) a Domenica In? "Mara Venier pronta ad accoglierla"

Un silenzio assordante che presto potrebbe finire con un'intervista televisiva quello di Belen Rodriguez, da giorni assenza importante nel mondo chiassoso dei social. È di qualche ora fa l'indiscrezione secondo cui la showgirl, protagonista del gossip più recente sia per la sua vita sentimentale che per la fine del suo legame professionale con Mediaset, avrebbe deciso di disertare all'ultimo momento l'invito di Alessandro Cattelan al suo Stasera C'è Cattelan. Ma se in un primo momento le motivazioni non erano state rese note, in seguito lo stesso sito Davide Maggio ha anticipato che le ragioni risiederebbero nella scelta di Belen di raccontarsi in un'altra trasmissione (sempre Rai, naturalmente), la Domenica In dell'amica Mara Venier che - si legge - "è pronta ad accoglierla". Il contesto darebbe così alla showgirl una maggiore visibilità alla luce dell'attenzione che per lei da sempre ha il pubblico, social ma anche televisivo, che già ebbe modo di seguirla nel salotto della domenica pomeriggio il 28 marzo 2021, quando era incinta della figlia dell'allora compagno Antonino Spinalbese.

Allora Stefano De Martino era solo il padre di suo figlio Santiago e il loro amore pareva ormai archiviato. Poi, però, nel frattempo colpi di scena hanno segnato un inaspettato ritorno insieme che adesso, ancora, sembra parte del passato su cui né lui né lei hanno spiegato le ragioni. Almeno fino alla prossima intervista.