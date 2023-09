Belen Rodriguez potrebbe sbarcare in Rai (con l'ex Stefano De Martino): l'indiscrezione

Nuovi amori per Belen Rodriguez ma anche nuove proposte di lavoro. A Mediaset? No, in Rai. Ebbene sì perché dopo essere stata uno dei volti Mediaset "eliminati" dalla nuova linea editoriale anti-influencer di Pier Silvio Berlusconi, Belen Rodgriuez potrebbe sbarcare proprio nella stessa rete del suo ex fidanzato Stefano De Martino e le indiscrezioni parlano di "un'offerta per un programma". Ma facciamo un passo alla volta.

Belen è stata al centro del gossip nell'ultimo periodo a causa della sua separazione con Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago ed ex marito con cui ha avuto già diversi tira e molla nel corso degli anni. Dopo essere tornati insieme e aver ricostruito, almeno apparentemente, la famiglia perfetta, i due sono separati nuovamente e hanno già voltato pagina, entrambi. Lui, infatti, è insieme a Martina Trivelli e lei ha una nuova fiamma: Elio Lorenzoni. Ma se i rapporti tra De Martino e Rodriguez non vanno affatto bene - secondo le voci, infatti, non si sopporterebbero più - i due potrebbero diventare presto "colleghi di lavoro" in Rai.

Secondo Amedeo Venza, infatti, Belen avrebbe ricevuto una proposta di lavoro dalla Rai dove la showgirl potrebbe apparire sia come protagonista che come ospite di alcuni programmi importanti. Bisogna ricordare che, a favore di questa tesi, ci sarebbe una storia, pubblicata su Instagram da Belen nei giorni scorsi, in cui la mamma di Luna Marì e Santiago ammetteva di essere tornata a lavoro e aver sostenuto un colloquio definito "il più importante della sua vita". Allora si era pensato a un debutto su Sky ma oggi si pensa che quell'appuntamento di lavoro così importante sarebbe stato proprio con i vertici Rai. Sarà così? Vedremo Belen sui canali della rete pubblica al fianco del suo ex Stefano? Per ora non ci resta che attendere ulteriori news e immaginare come potrebbe essere per Rogridguez condividere l'ambiente di lavoro con il suo ex - ormai volto fisso della Rai - proprio ora che tra i due non sembra scorrere buon sangue.