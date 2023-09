Belen (sparita dai social) diserta l'ospitata in tv: il retroscena

L'ultimo post Instagram risale a sei giorni fa: da quel momento, Belen Rodriguez non ha più condiviso nulla sui social, negli ultimi tempi mezzo attraverso cui raccontare ai follower le novità sentimentali con Elio Lorenzoni nella sua vita dopo l'addio a Stefano De Martino e commentare il forte dimagrimento quale segnale di un periodo non facile.

Anche il suo 39esimo compleanno è passato in sordina, ricordato solo da mamma Veronica che le ha dedicato delle foto. Ed è proprio durante questo silenzio che si fa strada la notizia del suo forfait alla prima puntata di Stasera C’è Cattelan, fissata per martedì 26 settembre in seconda serata su Rai2. È il sito Davide Maggio a riportare l'indiscrezione: "Malgrado un annuncio ufficiale, Belen Rodriguez non sarà alla prima puntata", si legge, "Il suo intervento è saltato last minute. Sarebbe stata la stessa showgirl, che non è nuova a colpi di coda, a rifilare all'ultimo un due di picche ad Alessandro Cattelan". Sconosciuti, al momento, i motivi dell'assenza della showgirl, ultimamente al centro del gossip per l'ennesimo addio all'ex marito e per la rottura con Mediaset.

Dal canto suo, De Martino è atteso tra i primi ospiti di Belve che torna proprio martedì 26 settembre in prima serata su Rai 2 con una nuova attesissima stagione.