"BellaRai2", stasera in tv lo speciale con Pierluigi Diaco: anticipazioni e ospiti

Oggi, 30 maggio 2024, a partire dalle 21.20, va in onda "BellaRai2", uno speciale condotto da Pierluigi Diaco che celebra la storia della seconda rete dell'azienda. Un viaggio nostalgico, ma anche un'occasione per riflettere sul linguaggio contemporaneo della televisione e sulle varie forme di narrazione che Rai 2 ha esplorato negli anni. Tra parentesi musicali, momenti divertenti e riflessioni, la trasmissione ospita molti volti celebri della nostra televisione.

"BellaRai2": anticipazioni e ospiti

Pierluigi Diaco e la squadra di "BellaMa'", programma pomeridiano di Rai 2, sono andati in vacanza ad inizio mese, dopo una seconda edizione ricca di soddisfazioni e di buoni ascolti. Diaco. In occasione dei festeggiamenti per i 70 anni della televisione pubblica italiana, Rai 1 ha proposto, nel corso degli ultimi mesi, molte trasmissioni speciali per festeggiare l'eccezionale anniversario. Oggi, 30 maggio, Diaco e il suo team approdano in prima serata con uno speciale dal titolo "BellaRai2", incentrato sulla storia della seconda rete di casa Rai. Questo speciale rappresenta l'esordio in prima serata del conduttore Pierluigi Diaco, e prende ispirazione dalla rubrica "BellaRai", che ha celebrato i più importanti conduttori e conduttrici della Rai.

Tutto ha inizio il 4 novembre 1961, quando una giovane Mina annunciava la nascita del "secondo canale" ai "cittadini del monoscopio". Attraverso un montaggio-tributo, il pubblico potrà riscoprire le due caratteristiche che hanno reso Rai 2 un punto di riferimento: l'innovazione in nuovi generi televisivi e la scoperta di nuovi talenti che sarebbero diventati figure storiche del panorama televisivo italiano. Il programma è arricchito da materiali delle Teche Rai, con contributi di Osvaldo Bevilacqua, Paola Perego e Simona Ventura.

Pierluigi Diaco narra, nel corso della serata le storie di Sandra Milo e Alberto Castagna, ma sono tanti gli ospiti che condividono con il pubblico il loro rapporto personale con Rai 2, raccontando aneddoti divertenti e momenti indimenticabili: Alba Parietti ricorda Gianni Boncompagni; Marino Bartoletti ricorda figure emblematiche come Gianni Minà, Fabrizio Frizzi ed Enzo Tortora; Alessandro Greco ripercorrerà i programmi serali di Raffaella Carrà; Rita Forte e Roberta Capuaricordano Luciano Rispoli; Michele Mirabella parla del legame speciale di Renzo Arbore con Rai 2; Tiberio Timperi omaggerà Gianfranco Funari; Jocelyn ricorda Gigi Sabani; Giancarlo Magalli parla dei suoi pomeriggi televisivi; Justine Mattera e Manuela Villa dedicano un tributo a Paolo Limiti.

La serata è caratterizzata da momenti musicali, con esibizioni di Simona Ventura, Paola Perego, Alessandro Greco e Rita Forte. Un omaggio speciale a Raffaella Carrà coinvolge il corpo di ballo di "BellaMa’" con coreografie di Giampiero Gencarelli e la partecipazione straordinaria di Enzo Paolo Turchi.

Dove vedere "BellaRai2" in tv e in streaming

Lo speciale "BellaRai2" va in onda giovedì 30 maggio 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 2. Il programma è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

