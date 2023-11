Belli ciao, stasera in tv il film con Pio e Amedeo: trama e cast

I comici pugliesi Pio e Amedeo sono i protagonisti di un film del 2022 diretto da Gennaro Nunziante: va in onda oggi, 21 novembre, dalle 21.25 su Canale 5 "Belli ciao", seconda prova per il grande schermo del due, che giunge a otto anni di distanza da "Amici come prima". Ne esce una commedia che mette al centro del racconto il tema dell'amicizia e quello della contrapposizione tra Nord e Sud.

"Belli ciao": trama e cast del film

A Sant'Agata di Puglia, Pio e Amedeo sono amici fin da bambini. Giunti al fatidico giorno del diploma, i destini dei due si separano: Pio si trasferisce a Milano e, conseguita la laurea in economia e commercio, è protagonista di una brillante carriera nell'alta finanza; Amedeo decide invece di restare nel paese natìo e, una volta lasciata l'università, trascorre le sue giornate tra il suo negozio di articoli sanitari e il ruolo di assessore alle politiche giovanili. Quando il sindaco di Sant'Agata di Puglia vuole riqualificare il territorio, convoca proprio Pio per una consulenza. Tornato al sud, in compagnia della sua compagna, influencer, Pio ritrova Amedeo. Quest'ultimo prima lo evita, poi quando viene a sapere che può finanziare il progetto di riqualificazione cambia idea. Ma il tasso di interesse che si vuole imporre è troppo alto. Pio torna nel capoluogo lombardo e ad accompagnarlo sarà proprio Amedeo, spinto dalla giunta. Ginuto al Nord, Amedeo fa una scoperta inaspettata: la situazione finanziaria di Pio è tutt'altro che buona. Come andrà a finire con la riqualificazione di Sant'Agata di Puglia? Pio e Amedeo riusciranno a riconsolidare il loro rapporto di amicizia?

Distribuito nelle sale cinematografiche il 1° gennaio 2022, "Belli ciao" segna il ritorno sul grande schermo di Pio e Amedeo a otto anni dal precedente "Amici come prima". Nel mezzo sono accadute loro molte cose positive, dal successo di "Emigratis" alla prima edizione dello show "Felicissima sera". Per l'occasione i due si sono affidati a Gennaro Nunziante, regista noto ai più per aver diretto i primi quattro film con Checco Zalone. Ne esce una cosidetta commedia "meridionalista", con l'evidente contrapposizione tra Nord e Sud. Pio e Amedeo sono qui scorretti, ma non troppo, avvicinandosi maggiormente a intenti satirici destinati al grande pubblico.

Nel cast del film troviamo(attori e rispettivi ruoli):

Pio D'Antini (Pio)

Amedeo Grieco (Amedeo)

Lorena Cacciatore (Elettra)

Rosa Diletta Rossi (Aurora)

Nicasio Catanese (Giulio)

Giorgio Colangeli (Sindaco Enzo Paladino)

Gegia (madre di Pio)

Pinuccio Sinisi (padre di Pio)

Saverio Raimondo (Fumagalli)

Filippa Lagerback (se stessa)

Dove vedere “Belli ciao” in tv e in streaming (21 novembre 2023)

Il film "Belli ciao" va in onda su Canale 5 oggi, 21 novembre 2023, a partire dalle 21.20 e, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

