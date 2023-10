Belve, ospiti e anticipazioni della puntata di questa sera

Oggi, 17 ottobre 2023 dalle 21.20, Francesca Fagnani conduce una nuova puntata di “Belve”, la trasmissione protagonista del martedì di Rai 2. Le interviste, senza peli sulla lingua ma con un buon tasso di ironia, vedranno in studio Antonio Conte, Ivana Spagna ed Eva Riccobono. Leggiamo le anticipazioni della serata.

Belve: anticipazioni del 17 ottobre 2023

Se in passato "Belve" era un programma cult perfetto per la seconda serata, la promozione al prime time di Rai 2 non ha intaccato la sua statura e ha fatto conoscere ad un pubblico più ampio la conduttrice e giornalista Francesca Fagnani. Le interviste della nuova edizione di "Belve" portano avanti il metodo-Fagnani, fatto di intelligenza, curiosità, un pizzico di indiscrezione mista ad una buona dose di ironia.

Gli ospiti di "Belve" sono personaggi famosi - parliamo del mondo dello spettacolo, dello sport, della cronaca - che hanno vissuto una intensa vita. Spesso divisivi, gli ospiti della Fagnani hanno talvolta qualche scheletro nell'armadio da raccontare o, almeno, episodi curiosi, eccentrici e pronti a solleticare l'interesse del telespettatore.

Protagonisti della puntata di oggi, 17 ottobre, sono: la cantante Ivana Spagna, una vita fatta di molti successi ma anche di alcuni episodi drammatici (al Corriere ella sera racconto di aver tentato il suicidio dopo la morte della madre, nel 1997, per poi essere salvata dalla sua gattina); l'ex calciatore e allenatore di calcio Antonio Conte, che alcune voci danno adesso come possibile futuro allenatore del Napoli; la supermodella e attrice Eva Riccobono.

Nel corso della parentesi comica di Vincenzo De Lucia, che veste ogni settimana gli abiti della cartomante, interviene il giornalista Dario Fabbri; per lo spazio stand-up questa settimana si esibisce Carmine Del Grosso. Immancabile l'ironia delle Eterobasiche e l'attesa sigla di chiusura, che prevede i fuori onda più curiosi e divertenti deella puntata.

Dove vedere “Belve” in tv e in streaming (17 ottobre)

La nuova puntata di “Belve” va in onda martedì 17 ottobre a partire dalle 21.20 su Rai 2. Il programma è inoltre visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.