Belve, da stasera in tv la nuova edizione: ospiti e anticipazioni

L'atteso ritorno di "Belve" un mare di parole, risate ed emozioni, in confronti senza filtri con protagonisti di spicco del panorama italiano. Francesca Fagnani, conduttrice dallo stile diretto e irriverente, si prepara nel corso del primo appuntamento del 2024 a mettere sotto la lente d'ingrandimento tre personalità di rilievo: Carla Bruni, supermodella, cantautrice e moglie dell'ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy; il leader della Lega, vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini; l'iconica cantante Loredana Bertè, all'ultimo Festival di Sanremo in gara con il brano "Pazza" è attualmente impegnata come coach di "The Voice Senior".

Una delle novità più attese di questa stagione è lo "spazio canoro". Ospite della prima puntata è la cantautrice Paola Turci, tra le protagoniste del rock di casa nostra.

Ma non mancherà nemmeno il lato comico, con il ritorno di Carmine Del Grosso nel ruolo surreale di "scaldatore di interviste". Il confronto tra Del Grosso e le "Belve" più underground promette scintille e risate garantite. E ritornano anche le Eterobasiche, ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due ragazze romane che hanno conquistato il web con le loro esilaranti interpretazioni dei "maschi etero basici", nuovamente protagoniste con il loro

"Belve" non è solo un programma televisivo, ma un vero e proprio fenomeno virale sui social media. Le interazioni e le visualizzazioni record confermano il grande successo del programma, che ha saputo conquistare il pubblico di tutte le età e diventare un punto di riferimento per l'intrattenimento italiano. Su Instagram, X, Facebook, YouTube e TikTok, "Belve" ha registrato numeri straordinari, diventando un vero e proprio must-watch per gli amanti della televisione e del web. L'hashtag #Belve domina i trending topic su X.

Già annunciati alcune delle interviste previste per le prossime settimane: Alessandro Borghi, Simona Ventura, Francesca Cipriani e l'attesissimo Fedez.