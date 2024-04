Belve, stasera in tv: Antonella Clerici e gli altri ospiti

Cult ma non solo: le interviste di Francesca Fagnani raggiungono, settimana dopo settimana, una platea sempre più vasta di telespettatori, anche grazie al passaparola del web. In onda oggi, 23 aprile, dalle 21.20 su Rai 2, la nuova puntata di "Belve" presenta un terzetto femminile per nuove imperdibili interviste.

Belve: anticipazioni 23 aprile

Francesca Fagnani torna con i suoi inconfondibili incontri "faccia a faccia", in cui dialoga con figure di spicco del panorama dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca italiana. Gli ospiti si mettono in discussione, affrontando senza indugi le domande, qua e là provocatorie, della conduttrice. Il terzetto di interviste della serata vede protagoniste: Antonella Clerici: Nata a Legnano nel 1969, è tra le conduttrici più celebri e amate della nostra televisione, nonché tra i volti di riferimento di Rai 1. Partendo dal successo de "La prova del cuoco", ha condotto, il Festival di Sanremo 2005 e 2010, e trasmissioni come "Il treno dei desideri", "Ti lascio una canzone" e le recenti versioni di "The Voice", Senior, Kids e Generation

Lory Del Santo: Nata in Veneto nel 1975, ha esordito da giovanissima, nel 1975, come valletta al Festivalbar. Diventata poi attrice di diverse commedie sexy, in tv diventa celebre per la sua partecipazione a "Drive In", nel 2005 vince "L'isola dei famosi" e partecipa a diversi altri reality. Negli anni è stata ripetutamente al centro delle cronache rosa e ha dovuto vivere i più grandi dei dolori (la perdita di tre figli)

Margherita Buy: Romana classe 1962, è in assoluto tra le attrici italiane più apprezzate e premiate: vanta, per rendere l'idea, ben sette David di Donatello e otto Nastri d'argento. Tra le sue interpretazioni da ricordare menzioniamo: "Maledetto il giorno che t'ho incontrato", "Fuori dal mondo", "Le fate ignoranti", "Caterina va in città", "Il caimano", "Giorni e nuvole", "Lo spazio bianco", "Mi madre". recentemente è uscito nelle nostre sale "Volare", il film che segna il suo debutto alla regia. Per lo "spazio canoro" si esibisce Leo Gassman: figlio di Alessandro e vincitore vincitore del "Festival di Sanremo 2020" nella categoria Nuove Proposte con il brano "Vai bene così", ha recentemente debuttato nel ruolo di attore nel film per la tv "Califano", dove ha vestito i panni del cantautore romano. Immancabili gli interventi delle Eterobasiche, ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani e la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti della puntata.

Dove vedere “Belve” in tv e in streaming

La quarta puntata del 2024 di “Belve” va in onda martedì 23 aprile, dalle 21.20 su Rai 2. Il programma è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, che propone la visione in diretta e on demand.

Stasera e domani in TV