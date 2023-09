Belve, da stasera in tv la nuova edizione: ospiti e anticipazioni

Partita lo scorso febbraio, la precedente edizione di "Belve" aveva per la prima volta trovato spazio nel prime time di Rai 2 (il programma era precedentemente trasmesso in seconda serata). Creato e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, il programma riparte oggi - in anticipo rispetto a quanto precedentemente comunicato - con il primo di cinque nuovi appuntamenti, ricchi di ospiti provenienti da mondi diversi e disposti a mettersi in gioco e ad accettare la sfida del format: raccontarsi senza peli sulla lingua, rispondendo alle domande che contraddistinguono lo stile della Fagnani: chiare, dirette e spesso irriverenti.

Gli ospiti della prima puntata stagionale di "Belve" sono: Fabrizio Corona, che oltre a ripercorrere gli eventi che hanno contrassegnato la sua tormentata e discussa vita, potrebbe offrire nuovi scoop inerenti a personaggi famosi; Stefano De Martino, che per forza di cose non potrà esimersi dal parlare della sua "eterna ex", Belen Rodriguez: si accennerà anche a Martina Trivelli, sua nuova presunta compagna?; Arisa, che risponderà a domande inerenti al suo provocatorio annuncio matrimoniale postato su Instagram.

Questa edizione presenta alcune novità, come lo spazio dedicato all'umorismo di Vincenzo De Lucia, il noto imitatore napoletano che, nelle vesti di una cartomante improbabile, accoglie ospiti speciali in studio e interpreta le carte. Previsto anche lo "spazio di libera arte" per attori, comici e personalità dello spettacolo, i quali offrono al pubblico performance inedite.

Confermate le "Eterobasiche", Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, che riportano in studio e loro incursioni che hanno conquistato il web, grazie a un'arguta parodia dei "maschi etero basici". Immancabile la sigla di chiusura con i momenti fuori onda degli ospiti.

"Belve" è un programma prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani. Scritto con Costanza Melani, Ennio Meloni, Gabriele Paglino, Antonio Pascale. Regia di Mauro Stancati.