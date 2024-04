Belve, stasera in tv l'ultima puntata: Francesca Pascale e gli altri ospiti

Si chiude oggi, 30 aprile 2024, dalle 21.20 su Rai 2, la stagione di "Belve", che ha visto anche in questo ciclo di puntate Francesca Fagnani intervistare, con metodo diretto e ricco d'ironia, personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. Il quinto e ultimo appuntamento vede in scena tre ospiti che destano grande curiosità.

Belve: anticipazioni 30 aprile

Giunge al capolinea il nuovo ciclo di episodi di "Belve", programma cult di Rai 2 che ha visto anche in questa nuova edizione la padrona di casa Francesca Fagnani intervistare personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, della cultura e della politica italiana. Un'edizione in parte monopolizzata dall'incontro con Fedez, che tanto ha fatto parlare la stampa e il web, ma sono stati tanti gli incontri capaci di attirare l'attenzione dell'opinione pubblica: anche stavolta il programma ha beneficiato di un buon passaparola via social, con clip e dichiarazioni riportate dalle maggiori testate italiane. Scopriamo adesso chi sono gli ospiti della serata. Francesca Pascale: Nota ai più per essere stata la compagna di Silvio Berlusconi, il loro incontro è avvenuto nel 2006 a Roma. Nonostante l'attrazione reciproca, Francesca ha sempre sempre lo stato civile di Berlusconi, rimanendo consapevole della sua condizione di uomo sposato e padre di famiglia. Separato da Veronica Lario, Berlusconi e la Pascale hanno intrapreso una importante relazione, durata oltre dieci anni. Nel 2020, durante il periodo di lockdown, la loro storia terminò. Successivamente la Pascale ha conosciuto la cantautrice Paola Turci: le due hanno preferito mantenere riservato il loro legame, che le ha portate, nel 2022, a convolare a nozze. Entrambe sono attive sulle battaglie dei diritti LGBTQIA+.

Negli anni ha avuto collaborare con importanti figure del mondo musicale italiano, tra cui Lucio Battisti, Mango, Gianna Nannini e Tiziano Ferro. La sua fama è cresciuta ulteriormente quando è stata scelta come giudice per il talent show televisivo "X Factor" (dal 2008). Ha continuato poi a lavorare nel mondo della televisione: l'abbiamo vista in show come "Italia's Got Talent", "Quelle brave ragazze", "LOL" e "Che tempo che fa". Sposata dal 1976 con Alberto Salerno, paroliere e produttore discografico, ha due figlie, Giulia e Camilla, e tre nipoti.

Nato ad Aosta nel 1956, la sua carriera televisiva è caratterizzata da una grande versatilità e dalla capacità di reinventarsi continuamente: ha iniziato in piccole emittenti private nel torinese; è poi passato a Rete 4; ha poi ottenuto il successo in Rai, a partire dal 1988. Co-conduttore di due "Festival di Sanremo" e di un "Dopofestival", negli anni successivi ha condotto come "Chiambretti c’è", sulla Rai, "Pronto Chiambretti" e "Markette", su La7, e "Chiambretti night", su Canale 5. Tra le relazioni sentimentali più note e durature, troviamo quella con Ingrid Muccitelli e con Federica Laviosa, con cui ha avuto - nel 2011 - una figlia di nome Margherita. I due si sono poi separati nel 2016. Come per le precedenti puntate di questa edizione, anche questo ultimo appuntamento di avvale degli interventi comici e satirici di Carmine Del Grosso e delle Eterobasiche, ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani. Chiude, come di consueto, la siglacon tutti i fuori onda degli ospiti della puntata.

Dove vedere “Belve” in tv e in streaming

L'ultima puntata stagionale di “Belve” va in onda martedì 30 aprile, dalle 21.20 su Rai 2. Il programma è inoltre visibile - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

