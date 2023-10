Antonio Conte: "Sesso prima di una partita? Il calciatore deve essere passivo". La reazione di Fagnani

Belve di Francesca Fagnani torna domani, martedì 17 ottobre, su Rai 2 dalle 21:20. Dopo aver ospitato Stefano De Martino, Fabrizio Corona, Arisa, Stefania Nobile, Patty Pravo è arrivato il momento anche di Antonio Conte, ex giocatore e allenatore (che tra il 2014 e il 2016 è stato commissario tecnico della nazionale italiana), che ha parlato della sua carriera e della vita privata.

D'obbligo a Belve qualche domanda scomoda, o meglio, pruriginosa e così Fagnani ha deciso di chiedere delucidazioni su alcune indicazioni che in passato ha dato ai calciatori che ha allenato. In un breve estratto condiviso sul profilo Instagram di Rai 2 si può ascoltare Fagnani leggere queste parole: "In periodi di competizione il rapporto sessuale non deve durare a lungo e bisogna fare il minore sforzo possibile e quindi rimanere sotto la partner". Mentre la giornalista leggeva Conte rideva, e si asciugava il sudore.

"Avendo un trascorso da calciatore ho delle esperienze pratiche che posso trasferire, non è che uno può mettere dei limiti o proibire alcune situazioni", ha iniziato a spiegare Conte sempre con il sorriso per poi aggiungere: "Nell'imminenza della partita il consiglio è quello di fare il minor sforzo possibile". "E quindi lei da tecnico che consiglia?", ha chiesto ancora Fagnani ridendo. "Il minor sforzo possibile significa essere passivi, quindi l'altra parte deve essere molto attiva", ha poi specificato Conte con un pizzico d'imbarazzo.