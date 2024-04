Belve, Fedez piange: "Chiara? Mi sono innamorato per il sesso. Ho provato a metterla in guardia da chi aveva vicino"

Finisce tra le lacrime l’attesa intervista di Fedez a Belve. “In molti pensavano che sarei venuto qua per lavare i panni sporchi. Invece io vorrei solo dire che, comunque vada, Chiara sarà sempre la madre dei miei figli e la donna più importante della mia vita, a prescindere dalla fine dell’amore”, dice il rapper. E con queste parole chiude il lungo dialogo con Francesca Fagnani in cui ha affrontato argomenti molto discussi negli ultimi mesi, a partire dalla rottura del suo matrimonio con Chiara Ferragni, le vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’ex moglie, le voci dei tradimenti.

Un’intervista che non delude, talmente temuta da Fedez che lui stesso nei giorni scorsi ha impegnato il suo staff in una simulazione nel tentativo di arrivare preparato all’appuntamento. Tra l’incontro salvifico con il rap da adolescente, il difficile rapporto con i colleghi e quello con il successo e la madre manager, si arriva al cuore dell’intervista, quella sul suo matrimonio con Chiara Ferragni che lo ha trascinato nel mondo dei social. "Sicuramente avere una relazione che ha un impatto mediatico forte mi ha fatto capire che dovevo pensare a una diversa narrazione. Una cosa mi ha insegnato professionalmente mia moglie: ogni tanto bisogna dire no. Io essendo povero arricchito, dicevo sì a tutto". E lui invece che cosa ha portato nella vita di lei? "Nella vita di mia moglie credo di aver tentato di aprirle gli occhi su chi le stava accanto, non sempre ci sono riuscito".

Cosa l’ha fatto innamorare di Chiara? "Onesto? Il sesso. Quella connessione lì è una cosa che raramente ho sperimentato". "Ma questa connessione l’abbiamo mantenuta?", chiede maliziosa la conduttrice e qui, sorprendentemente, Fedez indugia: "No, cioè..no. Non so come rispondere. Mannaggia, potevo dire gli occhi…".

La Fagnani chiede dove, all'interno della coppia, finiva l’amore e dove iniziava l’azienda, e Fedez risponde con una battuta: "In che senso, che non facevamo l’amore guardavamo le fatture? L’unico progetto che abbiamo fatto insieme è stata la serie, per il resto sempre compartimenti stagni".

Il rapper non si è sorpreso quando, uscita la notizia della fine del matrimonio, in molti hanno pensato che fosse una mossa di comunicazione: "Intorno alle nostre figure si pensa sempre che ci sia un calcolo. Le illazioni non mi hanno sorpreso. C’è chi è arrivato a dire che io ho strumentalizzato anche la mia malattia. Molte cose mi hanno fatto male e spero che in futuro non mi facciano più male”

La conversazione diventa più faticosa quando ci si concentra sui motivi della fine del matrimonio. Alla domanda sulla causa scatenante, arrivano le prime lacrime di Fedez quando ricorda: “Io e Chiara abbiamo passato tanti momenti difficili, la mia malattia, tre anni molto difficili". Poi, la domanda diretta,ovvero se i tradimenti sono stato motivo importante nella separazione. Qui Fedez risponde: "A me fa ridere questa cosa, finché ero sposato ero gay, mi mollo e mi piace la figa. Io non sono gay, altrimenti lo direi. Una cosa dispiace di questo discorso sui tradimenti, il fatto che ora parte il totonomi, adesso, si vocifera che io sia stato con una ragazza, a me stupisce che sia dato della sfascia famiglia a una ragazza con conseguenze anche negative".

Fagnani continua a stuzzicare Fedez e chiede se, in un momento così difficile per Chiara, anche Fedez sente di essersi sfilato come hanno fatto i brand. La conduttrice lascia intendere che quando lui è stato male la moglie è rimasta al suo fianco, ma oggi lui non c'è per lei, nonostante lei abbia grossi problemi giudiziari. La risposta: "Io ho avuto un cancro, mia moglie è indagata per truffa. Mi sta chiedendo se ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì. Io scopro di questa cosa quando esce, è normale che non l’ho presa bene, io ho una Fondazione, e quando faccio beneficenza io perdo anche. La cosa che mi faceva stare più male era che per rispondere dovevo aspettare che lei l’avrebbe gestita al posto mio. In generale, indipendentemente le questioni giudiziarie, Chiara ha gestito male la situazione ma io sono sicuro che non c’è cattiva fede e a me spiace che abbia preso tutte le responsabilità quando doveva spiegare che le responsabilità non sono assolutamente solo sue".

Da quando la coppia si è separata, i volti dei figli non vengono più pubblicati sui social, nonostante in passato fossero parte preponderante della narazione. E qui il rapper spiega: “Ho chiesto a Chiara di evitare di pubblicare i bambini. Io da due mesi non pubblico quasi mai i miei figli e gli unici post sono stati per auguri di compleanno. In passato ho pubblicato tanto, perché inizialmente c’era un clima sereno e raccontavamo un viaggio bello, oggi ha preso una direzione diversa, quindi mi sono detto no. Io sto tutelando i miei figli da me stesso. Io penso di essere un buon padre, nonostante tutti pensano che sia il peggior padre del mondo. Io non sento di aver fatto questo e io so cosa provo per i miei figli. Se qua ci fossero i miei figli ed entrasse qualcuno col fucile mi metterei davanti per proteggerli".

Cosa si augura per i suoi figli? “Credo che, volenti o nolenti, tutti i genitori siano i traumi dei loro figli, io spero di essere il male minore”.