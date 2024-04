Belve, Francesca Cipriani: “Ho subito bullismo e le cicatrici mi hanno portato a fare errori. Il mio ex mi maltrattava”

Francesca Cipriani, dopo essersi proposta da sé l’anno scorso, viene finalmente accolta come ospite a Belve. Alla domanda "che belva si sente?", risponde: “Una gattina buona buona che però diventa una iena quando si arrabbia”. Si sente “genuina come il tonno al naturale”, e ovviamente la Fagnani le chiede se ha capito bene e poi domanda: “Lei è natural?” La Cipriani dichiara: “Beh, a livello estetico di naturale c’è ben poco”.

Dice di avere un cuore immenso, di essere una persona che va conosciuta nel profondo perché le persone pensano sia superficiale. Sostiene inoltre che il suo talento è essere sé stessa, e se le si chiede cosa sa fare veramente bene, risponde: “Ridere”. Racconta che si arrabbia quando sente che succedono “cose brutte a livello mondiale". Infatti, poiché è una spugna, rivela che in questi anni non dorme bene, prima per il covid, poi per la guerra, per i femminicidi, “per tutte le cose brutte che accadono i ne soffro”.

Di seguito Francesca Fagnani le ripete alcuni detti “interpretati” in versione Cipriani: “Lancia il sasso e ritira la mano, poi Di a Cesare quel che è di Cesare, ognuno è mal di sé stesso…" A scuola racconta che andava molto bene, soprattutto in psicologia, pedagogia e in tutte “quelle materie umane che mi facevano capire molto delle persone”. Confonde Herman Hesse con Hermes, cosa che spinge la Fagnani a dire addirittura: “Rinuncio alla domanda, vado oltre”. Dice di non sentirsi una macchietta come dicono in molti, racconta degli inizi, di quando, dopo il Grande Fratello si trasferì a Milano e che la prima volta che ha visto la M della metropolitana pensava indicasse un fast food. Si è più volte persa per strada mentre tentava di entrare nel mondo dello spettacolo, ma mai emotivamente.

Francesca Fagnani le ricorda le sue parole su Belen, che sarebbe stata ingiustamente preferita a tante altre pur essendo straniera, e Francesca Cipriani conferma: “Prima di cercare all’estero giochiamo in casa, non solo nello spettacolo, guardiamo prima al nostro territorio.” La conduttrice cerca di farla ragionare: “Ma se una persona ha talento emerge a prescindere” dice. La risposta dell'ospite però è: “Sì, ma qui non parliamo di talento ma di showgirl, belle donne che sanno cantare e sgambettare ce ne sono tante di italiane”. E rincara: “Non c’è molta meritocrazia, a tante donne italiane non viene data l’opportunità. Sicuramente in Italia la sudamericana viene apprezzata molto”.

Si parla poi del suo rapporto con la chirurgia plastica. Partendo da un intervento di ricostruzione al seno, la ex gieffina dalla terza è arrivata a una settima-ottava misura (“dipende dalla vestibilità dell’intimo”), poi ha fatto molti altri interventi estetici tra cui uno alla natica andato malissimo. “Mi sono buttata nella chirurgia per risolvere tutti i problemi, ma assolutamente non è così”. Racconta infatti di aver subito “un bullismo abbastanza accanito. Dispetti su dispetti. Io ero adolescente, e le cicatrici poi te le porti e fai tanti errori”. Per quanto riguarda la sua mania per la chirurgia estetica, riconosce che ha fatto molto soffrire anche la sua famiglia, sopratutto la madre.

Infine, racconta di un amore tossico: "Sono stata con una persona che mi maltrattava, ho visto cose che nemmeno nei film. Mi ricattava dicendo che aveva dei miei video intimi, mi intimava che li avrebbe diffusi per rovinarmi la carriera. Io l'ho denunciato, è stato condannato a due anni".