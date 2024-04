Belve, Francesca Pascale: “Ho chiesto io la mano a Paola Turci, la marijuana è il mio elemento preferito”

Ex compagna di Silvia Berlusconi, prima showgirl, poi esponente politica, oggi moglie felice della cantante Paola Turci, Francesca Pascale arriva negli studi di Belve con un bel bagaglio di esperienze, ricordi, e aneddoti, e si racconta nella lunga intervista con Francesca Fagnani.

Dopo aver svelato davvero moltissimo sul suo lungo rapporto con Silvio Berlusconi, dall’attrazione a una differenza di età che non ha mai pesato, dalla cene eleganti alle scenate di gelosia, la conduttrice passa con Francesca Pascale a parlare dell’altro grande amore, quello con una donna, la moglie Paola Turci.

Nel corso dell’intervista, la Pascale ha raccontato di essersi accorta di provare attrazione sia per gli uomini che per le donne già verso gli 8 anni e che, una delle critiche più ingiuste che le avevano fatto era di essere diventata lesbica dopo la separazione da Berlusconi, quando invece il compagno sapeva della sua bisessualità.

La relazione con la cantante, ha riportato Francesca Pascale al centro del gossip. Racconta lei: “E’ stato anche quello un casino perché in questo paese non è facile, prima stavo con Berlusconi, poi con una donna. Avevo i droni che mi seguivano, è stato pesante.”

La storia d’amore è diventata pubblica con la pubblicazione di alcune foto rubate delle due in barca, e la Pascale si dice sicura che, ad averle passate alla stampa, sia stata una persona di Forza Italia che voleva portare il partito nelle mani di Matteo Salvini, un gioco di potere a cui lei si sarebbe opposta pagandone così il prezzo. “Hanno infranto le regole della morale per fermarmi”.

Quando sono uscite le foto, racconta la Pascale, la chiamò Berlusconi: “Mi disse, ti hanno beccata eh? Adesso sai come mi sento io! Io mi sono sentita stordita, violentata, mi sono fatta aiutare, ma il tempo è una cura per tutte le ferite”.

A chiedere la mano a Paola Turci è stata lei: “Come tutti i miei rapporti nella vita, sono stata io a corteggiare, perché mi mette in imbarazzo essere corteggiata, quindi faccio io. E Paola c’è cascata!”. Non può fare paragoni tra i suoi due amori famosi: “Con Berlusconi è stato meraviglioso, ma con Paola è più reale. La complicità l’ho conosciuta con Silvio, con Paola c’è una complicità diversa, con lei sono uscita da una bolla. Ma l’amore che dura tutta la vita è solo quella con noi stessi non con altri”. Poi aggiunge: “Paola è spaventata e anche stufa, perché io parlo ancora tanto di Berlusconi”.

Poi dice che la cosa che ama di più di sé è il seno, è pentita di essere ricorsa alla chirurgia estetica da giovane, si sente sia sexy che una seduttrice. Dice di aver più successo con gli uomini che con le donne “Purtroppo”. Il suo vizio maggiore è che beve e fuma, non usa droga ma la marijuana è il suo elemento preferito, con cui dice di convivere “liberamente, mi dispiace che sia illegale”, quando ha provato la cocaina si è ritrovata in ospedale. E’ interessata al percorso politico da attivista ma non quello elettivo, perciò ha rinunciato alla candidatura alle Europee con Renzi e i Radicali.

La belvata che rivendica è quella di aver lasciato Verdini fuori di casa, facendo finta che non ci fosse nessuno. Le scuse le farebbe alla famiglia Berlusconi per essere stata troppo irruente nel difendere le sue idee.

La spaventa la violenza, la commuove pensare al suo passato da bambina “perché quella bambina oggi la amo moltissimo e cerco di proteggerla come avrebbe dovuto fare mio padre”. Berlusconi le manca tantissimo.