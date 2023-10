Ivana Spagna a Belve: "Mi sono rifatta tutta la faccia. Il primo intervento a 16 anni"

Ivana Spagna è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve, e questa sera, 17 ottobre, vedremo la sua intervista su Rai 2. La cantante ha parlato della sua vita personale, della carriera, dei suoi successi e anche della sua "sensibilità" verso il paranormale che le consente di vedere delle entità. "Noi quando finiamo in questa vita andiamo in un'altra dimensione, ve lo dico perché li ho visti veramente. Si vede la persona, non vedo i lineamenti ma vedo il pallore del viso e tutti i particolari del vestito", ha dichiarato Spagna che poi su domanda di Fagnani precisa che li vede "alle cinque di mattina. La prima volta ho visto una signora inginocchiata che scriveva nel mio salotto". Ivana ha raccontato anche non riesce a comunicarci, ma che in sogno le riferiscono "quello che succede".

Ivana Spagna parla del suo tentato suicidio

"Quando è morta mia mamma venivo da mesi di sofferenza, io andavo a cantare, tornavo a dormire all’ospedale vicino a lei… Quando è mancata la sera stessa sono andata a cantare, e ho finito la tournée. Ero una roba terribile anche a vedermi - ha raccontato con dolore Spagna -, ero distrutta nell’anima e nel fisico". In quel periodo ha iniziato a fare uso di psicofarmaci: "Cose per dormire, pesanti proprio. E alla fine ho detto bon, ho pensato agli altri adesso penso a me. Non avevo più voglia di andare avanti, di soffrire. Avevo organizzato tutto, mi ha risvegliato nel momento in cui potevo non esserci più, la mia gattina venuta davanti a me a miagolare". "Ho pulito la casa. Ero lucida, non era una cosa disperata", ha aggiunto la cantante spiegando che aveva deciso di togliersi la vita tagliandosi le vene.

Ivana Spagna e la chirurgia estetica

Francesca Fagnani ha poi domandato alla cantante quale sia il suo rapporto con gli interventi di chirurgia estetica e con grande sincerità Spagna ha raccontato che solo le orecchie non ha toccato. "Non ho toccato solo le orecchie, poi tutta la faccia l’ho ritoccata. Ho cominciato con il naso a sedici anni, che i miei hanno fatto un sacrificio... Poi ho fatto i denti, i lifting, la bocca. Ero fuori di testa - ha commentato -, adesso vedo le foto e sembravo una luna piena. Ma prima mi vedevo il solco, andavo a comprare le punturine, le tenevo in frigo e me le facevo io".