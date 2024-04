Belve, Matteo Salvini: “Ho 20 anni più di Francesca, non so come reagirei se mia figlia avesse un compagno con questa differenza di età”

La belva che rappresenta Matteo Salvini è la tigre, perché negli anni della sua infanzia guardava in tv la serie animata giapponese “L’uomo tigre”. Dice più volte di essere meno aggressivo e arrogante di quello che può sembrare e di quello che è la percezione di lui più diffusa, e ammette di essere felice con la sua famiglia non tradizionale.

C’è anche spazio per la politica nella lunga intervista rilasciata dal vicepresidente del Consiglio a Francesca Fagnani durante la puntata di martedì 2 aprile di Belve, ma certo ciò che più incuriosisce sono i passaggi che mettono più in luce suoi aspetti inediti, come i difetti che lui per primo si riconosce: “Sono disordinato, confusionario, umorale, meteropatico, timido soprattutto con le donne. L’immagine è diversa dalla realtà.”

Del potere dice: “mi piace la possibilità di incidere, di decidere. Il voto a me serve per sistemare le case. Il potere ti dà dei vantaggi perché qualcuno è più gentile, ma ti dà anche degli svantaggi. Ogni tanto mi piacerebbe anche essere Matteo”.

La prima ragazza l’ha avuta solo quando già era all’università: “Una cosa che oggi è impensabile. Al liceo zero, anche perché, se non avevo la certezza che la risposta fosse positiva non mi azzardavo, con il senno di poi penso che avrei fatto meglio a tentare”.

Oggi, dopo un matrimonio finito in un divorzio, la sua compagna di vita è Francesca Verdini, molto più giovane di lui che, dice, ha portato nella sua vita: “gioia, forza, sorriso, pazienza. Io ho 20 anni in più di lei e non so se lo facesse mia figlia di portare un compagno con una differenza di età così come la prenderei, per quanto mi riguarda, con Francesca è nato tutto per caso e mi auguro che vada avanti ancora per tanto tempo. Non so se ci sposeremo, ma sogno che sia l’ultima delle mie donne.”

La conduttrice sottolinea che quindi, a sentire le sue parole, sta dicendo che la felicità è possibile anche fuori da una famiglia tradizionale e Salvini risponde: “Certo. Non sono titolato a fare la morale a nessuno, sono divorziato”

In tema di amori, Francesca Fagnani torna a parlare della compagna più celebre di Salvini, Elisa Isoardi e di uno scatto in cui lui dormiva nel suo letto che la conduttrice postò su Instagram: è stato un gesto fuori luogo? Chiede la conduttrice“Sì, sì. Non mi faccio foto mentre dormo nè le faccio a chi è con me, però detto questo, è acqua passata”.

