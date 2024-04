Belve, Simona Ventura: "A Mediaset pensavano fossi l'amante di Galliani, improvvisamente erano tutti gentili"

Il successo, la caduta e la risalita. La vita, l’amore, il matrimonio, ma anche le invidie, le difficoltà, le dicerie. Una Simona Ventura più diretta e sincera che mai si racconta a 360 gradi a Francesca Fagnani nell’ultima puntata di Belve. La Belva in cui si rivede Simona Ventura è un ibrido tra tenerezza e ferocia, il pulcino mannaro. Anche se in passato si è paragonata a un cobra: “Avevo molto rancore, ora ne ho molto meno”. Ma la conduttrice dice anche di avere anche la memoria d’elefante, non dimentica le cose. E ancora, in tema di animali in cui si riconosce, aggiunge: “Santa, acqua cheta non sono mai stata, però sono vipera solo per difesa se vengo aggredita”.

Francesca Fagnani, le ricorda che le hanno dato della “dominatrice con il frustino”, ma la Ventura ammette solo una certa tendenza al decisionismo: “Una leader naturale, me l’hanno sempre detto, non dominatrice. In un gruppo di lavoro ho sempre ascoltato tutti poi si faceva quello che decidevo io. Ero autoritaria, almeno prima, poi si cambia nella vita”. Il suo stile di conduzione urlato l’ha perfezionato durante i Festivalbar, quando urlare e gesticolare l’aiutava anche a scaricare la tensione, si dice orgogliosamente qualunquista e cerchiobottista, ammettendo con ironia: “Mi ha aiutato tanto!”. Ha tatuata una corona per ricordarsi di essere regina della sua vita e ha fatto l’amore per la prima volta “tardi, a vent’anni, quando tutte le mie amiche già lo facevano e ne parlavano", con sottofondo Tutto il calcio minuto per minuto. Da giovane ha anche scelto di abortire. Se tornasse indietro non sa cosa farebbe, ma aggiunge: "Non passa giorno che non ho un pensiero per quel figlio mai nato. Però in quel momento lì, sono scelte sofferte che dovrebbero essere appannaggio esclusivo delle donne”.

All’inizio della carriera racconta che le passavano avanti tante raccomandate “Tantissime, ma io non potevo venir meno ai miei valori”. Dice di non essere mai scesa a compromessi, nemmeno quando un potente glielo ha chiesto, spiegando: “Non ho l’indole di quella che si vende, e se l’avessi avuta sarei andata a Montecarlo a darla via per 10 milioni a botta non per 500mila lire!”. Ritiene che il successo sia arrivato perché ho sempre buttato il cuore oltre l’ostacolo, ho detto di no pochissime volte”, e alla domanda della Fagnani su quale sia il suo X Factor, la Ventura dice: “Il mio intuito nel capire e nell’anticipare il gusto del pubblico, perché a me piace guardare la tv. All’Isola dei famosi io ero più spettatrice che conduttrice”. Poi, sull'invidia: “Quando sei debole le iene si presentano, anche colleghi, ma ho già dimenticato questi danni che mi sono stati fatti. I momenti bui mi hanno forgiato e mi hanno fatto diventare quello che sono adesso.”

Il momento più alto della sua carriera è stato il Festival di Sanremo. Poi, la Fagnani la provoca: "Tra i momenti ritenuti più bassi metterebbe la partecipazione all’Isola da concorrente?". Nonostante le difficoltà dell’epoca si scopre che oggi Simona Ventura vede anche quella come un’esperienza positiva: “Anche l’Isola dei Famosi da concorrente mi ha aiutato, mi ha fatto dimagrire 10 chili che non riuscivo a perdere. E poi mi ha fatto tornare tra la mia gente: è stato un momento di rinascita”. Simona racconta anche il suo rapporto con il successo: “Il successo, come il potere, dà molta solitudine; ti chiedi perché le persone ti avvicinano, se per te o per il successo, ormai non mi spaventa più niente del successo nemmeno di perderlo, amo l’amore della gente”. In amore dice di avere dato più che ricevuto, almeno fino all’incontro con Giovanni Terzi. Anche se, quando parla delle imminenti nozze con il giornalista, la prima cosa che dice non è il massimo del romanticismo: “Dal punto di vista giuridico ci tutela, andiamo verso un’età…”. Sull’annuncio del matrimonio fatto in diretta durante una puntata di Ballando con le Stelle e sul fatto che con il futuro marito sono una coppia anche mediatica, dice di essere comunque contenta, di condividere con Terzi anche questo aspetto della sua vita.

Non si sente un sex symbol, Simona Ventura, e ammette di aver esagerato con la chirurgia plastica, anche come atto di ribellione ai dolori della vita. Si è pentita di aver rifatto il seno, ma sottolinea: “A Giovanni piace, quindi…” La diceria che le ha fatto più male, è stata quella sull’uso di droghe, messa in giro da alcune persone, che non ha mai voluto smentire pubblicamente per non dare ulteriore eco, ma ricorda che faceva l’esame del capello costantemente per dimostrare che fossero bugie. Sulla diceria che fosse amante di Galliani appena arrivata a Mediaset, nata da un errore,quando si è resa conto dei vantaggi che ne derivava, ha lasciato perdere e non ha smentito più: “Lui stava con un’altra persona in una sala trucco, una produttrice disse, ‘sta con quella’, ma ha sbagliato il nome ha detto Simona Ventura, da lì appena arrivavo posteggio, a mensa mi invitano a sedere, più dicevo no più era sì, ho lasciato andare, non era male.”

Nel momento più buio della sua vita, nella sua autobiografia si è paragonata a Gesù che nel deserto chiedeva a Dio “perché mi fai questo”? Oggi: “Quando prego dico grazie ogni giorno. In questo momento ho tutto per essere felice, dal 2018, dall’incidente di mio figlio è tutto bello e tutto si risolve”. E se Gesù lo avesse davanti ora gli chiederebbe perché le guerre. Il 23 ottobre 2023 ha fatto pace, nello stesso giorno, prima con Mara Venier e poi con Barbara D’Urso, alla prima del film tratta da un libro di Terzi e prodotto da uno dei figli della D’Urso.