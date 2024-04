"Il generale Vannacci si è proposto per Belve": il retroscena sulla reazione di Francesca Fagnani

In questa nuova stagione Belve si sta confermando come un programma di punta della prima serata di Rai2, seguitissimo da un bella fetta di pubblico ormai fidelizzato al format che puntualmente rende protagonisti gli ospiti e la stessa Francesca Fagnani, autrice di domande ficcanti che non risparmiano argomenti di ogni sorta. E proprio in virtù della popolarità di cui Belve gode, può capitare pure che siano i potenziali intervistati a manifestare il desiderio di sedersi di fronte alla conduttrice, disposti a rispondere a tutta quella serie di quesiti che, per quanto pungenti, nel bene o nel male suscitano comunque una certa risonanza mediatica. In questo ambito si colloca l'indiscrezione riportata da Dagospia secondo cui a proporsi come ospite di Belve sarebbe stato il generale Roberto Vannacci, alto ufficiale molto discusso in seguito alla pubblicazione del suo libro Il mondo al contrario e possibile candidato alle prossime europee con la Lega di Matteo Salvini. La reazione di Fagnani, tuttavia, sarebbe stata tutt'altro che accogliente.

"Gira voce che Roberto Vannacci si sia beccato un bel no da Francesca Fagnani" si legge nell'articolo a firma di Giuseppe Candela: "Il discusso Generale che tanto piace alla Lega si sarebbe proposto, attraverso persone a lui vicine, per un'intervista a "Belve", dove era stato citato nel corso dell'incontro con Carla Bruni, sua amica di scuola. Fagnani avrebbe risposto: "No grazie"".

Diversi sono i personaggi disposti a mettersi in gioco nelle interviste televisive più commentate del momento, ma diversi anche quelli che hanno detto no al gentile invito. "C'è una lista lunga..." ha detto tempo fa la stessa Fagnani: "Belve è un'intervista difficile, che bisogna sentire, ci si mette in gioco. Preferisco chi rifiuta piuttosto di chi viene e poi mi inizia a dire “taglia questo, taglia quest’altro” o fa mille problemi, come la Lamborghini". Qualche nome che avrebbe voluto? "Sono sempre i soliti nomi (...) Poi me ne faccio una ragione, non è che piango, eh. La Golino, la Morante… io non scelgo il nome importante, ma quello giusto. Ho invitato anche Buffon e mi ha detto no. Lui ha un bel vissuto, è un simbolo, un personaggio molto interessante".